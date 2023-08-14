Десятки фейков в день: в Киеве поймали предательниц, работающих на россию (фото)

Обеим злоумышленницам объявлено о подозрении

Сотрудники Службы Безопасности задержали двух киевлянок, которые сотрудничали с россией и ежедневно распространяли в социальных сетях до 70 фейковых сообщений о войне в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленницы создали и администрировали сеть Telegram-каналов и Facebook-сообществ с общим количеством до 10 тыс. пользователей. Там они публиковали ложную информацию о состоянии боевых действий и дискредитировали ВСУ. Контент-материалы женщины получали от куратора в виде "методичек".

СБУ установило, что женщины работали под руководством главного редактора кремлевского портала "Вся Тверь" Александра Зенина. За успешную работу они получали от россиянина до 10 тысяч гривен.

По версии следствия, прежде чем сотрудничать с россиянами, коллаборанты искали работу на биржах труда. Таким образом, на них вышел Зенин, который привлек женщин к пособничеству россии. Во время обыска сотрудники СБУ изъяли компьютерную технику, которая использовалась для администрирования вражеских ресурсов, а также доказательства того, что женщины общались с российским пропагандистом.

Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления. Обеим злоумышленницам объявили о подозрении по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность)

Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Кроме этого, "Телеграф" сообщал, что экс-генерал СБУ Валерий Шайтанов получил 12 лет заключения за госизмену.