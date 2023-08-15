Местами облачно, но сухо: прогноз погоды в Украине на ближайшие дни

Максимальная дневная температура может достигать 33 градусов тепла

Прогнозируемая ясная и сухая погода, царящая в Украине уже несколько дней подряд, по словам синоптиков, продержится и в середине недели. Однако иногда по небу будут "плавать" облака.

Как сообщает Meteofor, в одном областном центре ожидаются порывы сильного ветра.

Погода во Львове на 15-16 августа

На западе Украины солнце и облака в течение двух дней будут постоянно сменять друг друга. Днем воздух прогреется до +30…31 °C, а ночью остынет до +16…17 градусов. Во вторник дует сильный ветер, максимальная скорость достигнет 10 м/с, а в среду уменьшится до свежих 8 м/с.

Погода во Львове на 15-16 августа

Погода в Киеве на 15-16 августа

В столице страны синоптики преимущественно обещают ясную погоду. Температура воздуха днем будет достигать 31…33 градусов тепла, а ночью опустится до +19…20 °C. 15 августа дует легкий ветер, его скорость достигает 2 м/с. На следующий день ветер увеличится до 6 м/с.

Погода в Киеве на 15-16 августа

Погода в Харькове на 15-16 августа

Этот областной центр ожидает солнечную погоду, но иногда будет переменная облачность. Днем температура в городе поднимется до 30…31 градуса тепла. В ночные часы отметки термометров опустятся до +16…18 °C. Во вторник-среду будет дуть умеренный ветер — 6 м/с.

Погода в Харькове на 15-16 августа

Погода в Донецке на 15-16 августа

В Донецкой области также без осадков и облачности в течение двух дней. Температура воздуха днем поднимется до 31 °C. Ночью отметки термометров покажут стабильные +18…20 градусов. Во вторник-среду будет дуть свежий ветер, 8 м/с.

Погода в Донецке на 15-16 августа

Погода в Днепре на 15-16 августа

Днепряне будут также наслаждаться солнечной погодой. Днем столбики термометров достигнут отметок +29 °C, а ночью будут падать до 18…21 градусов тепла. Ветер во вторник дует умеренный, максимальная скорость которого достигает 7 м/с, а в среду увеличится до 9 м/с.

Погода в Днепре на 15-16 августа

Погода в Одессе на 15-16 августа

Над Одесской областью также нависли грозовые тучи, но осадков не предполагается. Ясное небо ожидается лишь во вторник утром. Воздух днем прогреется до 30...32 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут +21...22 °C. Ближе к середине недели ожидается умеренный ветер — 6-7 м/с.

Погода в Одессе на 15-16 августа

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе погоды от Укргидрометцентра на текущую неделю.