СБУ зарегистрировала уголовное производство в отношении руководителей Центрэнерго за провал подготовки к отопительному сезону, – политолог

СБУ зарегистрировала уголовное производство в отношении руководителей ПАТ Центрэнерго за провал подготовки к отопительному сезону. Об этом написал в своем Facebook блогер Михаил Шнайдер.

Как стало известно, 4 августа было проведено совещание Наблюдательного совета Центрэнерго с участием главы СБУ Василия Малюка, на котором обсуждались текущие проблемы деятельности Центрэнерго и установленные факты противодействия членов набсовета и дирекции исполнению указа президента "О защите объектов критической инфраструктуры" и саботирование поручений правительства о подготовке предприятий топливно энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду.

После совещания СБУ начало проверку деятельности Центрэнерго, назвав такие действия "диверсией". Так из-за халатности и бездеятельности руководства компании и представителей Фонда государственного имущества в Набсовете предприятия, украинцам грозит отключение электроэнергии.

К этой диверсии могут быть причастны члены Набсовета Центрэнерго – Андрей Гота и Виктор Бусько, представляющие ФГИ Украины, а также заместитель председателя Фонда Александр Федоришин, отмечает источник издания.

Именно Гота и Бусько, при содействии Федоришина, саботировали выполнение указа Президента Украины и могут стать фигурантами уголовного производства, как те, кто сорвал подготовку предприятия к отопительному сезону, который, по оценке экспертов, может стать самым сложным в истории Украины.

"Действующее руководство компании, в частности Бусько и Гота, вводило в заблуждение правительство, игнорировало поручения президента и премьер-министра. В ходе внутренних совещаний неоднократно поднимался вопрос об их служебном несоответствии, конфликте интересов, а также возможной коррупционной деятельности ряда членов Набсовета", — рассказал нам источник знакомый с ситуацией.

Однако козлом отпущения намерены сделать назначенного четыре месяца назад и.о. руководителя "Центрэнерго" Виктора Спичку, уволив его с должности.

На его место прочат руководителя Харьковэнергосбыт Андрея Чуркина, который уже прославился скандальным поведением в Центрэнерго.