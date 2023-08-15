В ООН озвучили колоссальные цифры погибших гражданских в Украине: в реальности их еще больше

Количество погибших растет

Война в Украине забирает жизни не только наших защитников, но и гражданских. Речь идет о тысячах погибших.

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте организации.

Так, согласно данным организации, российские террористы за время полномасштабного вторжения убили по меньшей мере 9 444 и ранили 16 940 мирных украинцев. Среди погибших – 545 детей, среди раненых — 1156.

При этом в ООН отмечают, что реальное число жертв значительно выше, поскольку получение информации в условиях войны затруднено.

"Это касается, например, населенных пунктов Мариуполь (Донецкая область), Лисичанск, Попасная и Северодонецк (Луганская область), где, по сообщениям, имели место многочисленные случаи гибели или ранения гражданских лиц", – говорится в отчете.

Кроме того, только за август 2023 года россияне успели уже убить как минимум 48 гражданских, ранили еще 210.

Больше всего людей гибнет от обстрелов.

Напомним, что только утром 15 августа россияне во время массированной атаки убили 3 гражданских в Луцке. Еще десятки получили ранения различной степени тяжести в разных уголках Украины.