Легализация взрослого контента в Украине: позволит ли это пополнить бюджет и разгрузить полицию?

Декриминализация порно является хоть и контроверсионным, но важным шагом вперед

Украинское общество готовится вступить в новую эпоху в сфере сексуальной свободы.Государство планирует внести изменения в законодательство по легализации порно и "эротики". Законопроект о декриминализации такого контента планируется зарегистрировать в парламенте уже на этой неделе.

Ранее в Украине тему порнографии традиционно ставили в разряд табуированных. Но, несмотря на уголовные преследования и многочисленные случаи осуждения, наша страна выступает активным игроком на порнорынке – и со стороны спроса, и со стороны предложений. В списке по объему потребленного порнотрафика Pornhub мы на 15 месте в мире.

Летом 2022 года петиция, что призывала легализовать эротику и порнографию на территории Украины, быстро достигла необходимых 25 тысяч подписей на платформе Офиса президента. Однако после того, как идея узаконить такую сферу нашла путь парламентской реализации, это вызвало общественный резонанс и дискуссии. Противники легализации уверяют, что такой закон может увеличить риск эксплуатации и торговли людьми. Они озабочены чрезмерным развратом и возможным влиянием порно на молодое поколение.

"Телеграф" рассказывает, что именно предлагают депутаты, как это повлияет на экономику и может ли такая инициатива быть путем к демократии.

Ранее полиция была загружена сотнями дел, что касаются порнографии

В Уголовном кодексе прописана не одна статья, связанная с порнографией. Соответственно ежегодно полиция открывает тысячи производств об "основных принципах общественной морали". Максимальной санкцией является лишение свободы на 7 лет. Чаще всего такие дела касаются организации секса (например, в общественных местах) или деятельности вебкам-студий.

Однако правоохранительные органы могут наказать даже за хранение личных обнаженных фотографий на собственном телефоне. Пересылка таких видео или фото через личную переписку также может быть рассмотрена как "нанесение вреда". Речь о статье 301.

Как рассказывал Телеграф, буквально недавно полиция Полтавщины оштрафовала девушку, которая отправила собственные интимные видео через Telegram. Более того, средствами наших налогов к делу привлекли искусствоведческую экспертизу.

Четкого понимания, что именно считается "распространением" порнографии, у государства нет, поэтому правоохранительные органы не видят разницы между собственным и коммерческим сексуальным контентом. Как объясняет адвокат Денис Овчаров, каждый украинец может оказаться в ситуации, когда за отправку своим партнерам или знакомым эротического фото вполне можно испытать юридические последствия.

Что изменится после введения закона о легализации?

Ответственность хотят оставить только за порно без согласия (порномщение, deep fake), экстремальное порно (насилие, зоофилия, некрофилия) и порно с детьми и для детей.

Автором законопроекта выступил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк. "Чтобы не было соблазна манипулировать: сутенерство, вовлечение в проституцию и торговля людьми тоже остаются уголовными преступлениями (это отдельные статьи)", — отметил чиновник.

По его словам, наш бюджет получает миллионы гривен от платформ со "взрослым" контентом, а через Onlyfans даже собирают донаты на ВСУ.

Что главное, декриминализация порнографии не только будет способствовать поступлению средств, но позволит сохранить имеющиеся финансы. Ведь на доказательство вины людей в создании сексуального контента правоохранители тратят немало времени и усилий.

По наиболее консервативным оценкам, расходы бюджета на расследование дел по 301 статье Уголовного кодекса могли составлять 11,5 млн грн ежегодно. Однако фактические расходы могут быть в пять раз больше, поскольку некоторые расследования могут занять месяцы.

Большинство развитых государств не имеют запретов на порнографическую деятельность

Мировая порноиндустрия является одной из наиболее динамичных отраслей с миллиардными оборотами. Около трети интернет-трафика по всему миру приходится на порнографию.

Украина криминализирует распространение порноматериалов, ссылаясь на документ 100-летней давности. А именно на Международную конвенцию о предотвращении оборота порнографических изданий. Одним из участников контракта был Советский Союз. Однако с 1923 года отношение к порнографии в мире изменилось, так что часть подписантов отказались от предыдущих обещаний. В частности, это сделали Нидерланды и Германия. Большинство европейских стран склоняются к мнению, что легализация порно позволяет взрослым людям самостоятельно решать, какую информацию потреблять.

Со всем тем новый законопроект обещает уменьшить незаконную деятельность в сфере порноиндустрии, такую как торговля людьми и детская порнография. Контролируемая и регулируемая деятельность должна облегчить предотвращение таких преступлений. Как это будет на самом деле и проголосуют ли за это депутаты покажет время.