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Легализация взрослого контента в Украине: позволит ли это пополнить бюджет и разгрузить полицию?

Автор
Тая Белан Тая Белан
Дата публикации
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Автор
poltava.to

Декриминализация порно является хоть и контроверсионным, но важным шагом вперед

Украинское общество готовится вступить в новую эпоху в сфере сексуальной свободы.Государство планирует внести изменения в законодательство по легализации порно и "эротики". Законопроект о декриминализации такого контента планируется зарегистрировать в парламенте уже на этой неделе.

Ранее в Украине тему порнографии традиционно ставили в разряд табуированных. Но, несмотря на уголовные преследования и многочисленные случаи осуждения, наша страна выступает активным игроком на порнорынке – и со стороны спроса, и со стороны предложений. В списке по объему потребленного порнотрафика Pornhub мы на 15 месте в мире.

Летом 2022 года петиция, что призывала легализовать эротику и порнографию на территории Украины, быстро достигла необходимых 25 тысяч подписей на платформе Офиса президента. Однако после того, как идея узаконить такую сферу нашла путь парламентской реализации, это вызвало общественный резонанс и дискуссии. Противники легализации уверяют, что такой закон может увеличить риск эксплуатации и торговли людьми. Они озабочены чрезмерным развратом и возможным влиянием порно на молодое поколение.

"Телеграф" рассказывает, что именно предлагают депутаты, как это повлияет на экономику и может ли такая инициатива быть путем к демократии.

Ранее полиция была загружена сотнями дел, что касаются порнографии

В Уголовном кодексе прописана не одна статья, связанная с порнографией. Соответственно ежегодно полиция открывает тысячи производств об "основных принципах общественной морали". Максимальной санкцией является лишение свободы на 7 лет. Чаще всего такие дела касаются организации секса (например, в общественных местах) или деятельности вебкам-студий.

Однако правоохранительные органы могут наказать даже за хранение личных обнаженных фотографий на собственном телефоне. Пересылка таких видео или фото через личную переписку также может быть рассмотрена как "нанесение вреда". Речь о статье 301.

Как рассказывал Телеграф, буквально недавно полиция Полтавщины оштрафовала девушку, которая отправила собственные интимные видео через Telegram. Более того, средствами наших налогов к делу привлекли искусствоведческую экспертизу.

Четкого понимания, что именно считается "распространением" порнографии, у государства нет, поэтому правоохранительные органы не видят разницы между собственным и коммерческим сексуальным контентом. Как объясняет адвокат Денис Овчаров, каждый украинец может оказаться в ситуации, когда за отправку своим партнерам или знакомым эротического фото вполне можно испытать юридические последствия.

Что изменится после введения закона о легализации?

Ответственность хотят оставить только за порно без согласия (порномщение, deep fake), экстремальное порно (насилие, зоофилия, некрофилия) и порно с детьми и для детей.

Автором законопроекта выступил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк. "Чтобы не было соблазна манипулировать: сутенерство, вовлечение в проституцию и торговля людьми тоже остаются уголовными преступлениями (это отдельные статьи)", — отметил чиновник.

По его словам, наш бюджет получает миллионы гривен от платформ со "взрослым" контентом, а через Onlyfans даже собирают донаты на ВСУ.

Что главное, декриминализация порнографии не только будет способствовать поступлению средств, но позволит сохранить имеющиеся финансы. Ведь на доказательство вины людей в создании сексуального контента правоохранители тратят немало времени и усилий.

По наиболее консервативным оценкам, расходы бюджета на расследование дел по 301 статье Уголовного кодекса могли составлять 11,5 млн грн ежегодно. Однако фактические расходы могут быть в пять раз больше, поскольку некоторые расследования могут занять месяцы.

Большинство развитых государств не имеют запретов на порнографическую деятельность

Фото того как снимают эротический контент

Мировая порноиндустрия является одной из наиболее динамичных отраслей с миллиардными оборотами. Около трети интернет-трафика по всему миру приходится на порнографию.

Украина криминализирует распространение порноматериалов, ссылаясь на документ 100-летней давности. А именно на Международную конвенцию о предотвращении оборота порнографических изданий. Одним из участников контракта был Советский Союз. Однако с 1923 года отношение к порнографии в мире изменилось, так что часть подписантов отказались от предыдущих обещаний. В частности, это сделали Нидерланды и Германия. Большинство европейских стран склоняются к мнению, что легализация порно позволяет взрослым людям самостоятельно решать, какую информацию потреблять.

Со всем тем новый законопроект обещает уменьшить незаконную деятельность в сфере порноиндустрии, такую как торговля людьми и детская порнография. Контролируемая и регулируемая деятельность должна облегчить предотвращение таких преступлений. Как это будет на самом деле и проголосуют ли за это депутаты покажет время.

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