"Батькивщина" подготовила законопроект No9550, которым предусмотрено увеличение финансирования на лечение раненых

Финансирование лечения каждого раненого военного должно быть увеличено в три раза, ведь речь идет о здоровье героев и героинь, защищающих независимость Украины и отвоевывающих оккупированные российскими захватчиками украинские территории.

Фракция "Батькивщина" подготовила законопроект No9550, которым предусмотрено увеличение втрое выделенных средств на лечение раненых в госпиталях, по сравнению с финансированием лечения мирных граждан. Лидер фракции Юлия Тимошенко возмущена, что этот жизненно важный для раненых военных законопроект до сих пор не рассмотрен ни в комитете, ни в сессионном зале.

"Мы требуем у Председателя Верховной Рады немедленно дать поручение вне Регламента, вне каких-либо сроков немедленно рассмотреть законопроект No9550 в профильном медицинском комитете и немедленно поставить на голосование", – заявила Юлия Тимошенко в парламенте.

По ее словам, депутаты "Батькивщины" уже устали удивляться тем, что в повестке дня есть все, кроме важных для людей законов.

"Здесь все: и игорный бизнес во время войны, который сейчас будут поднимать до такого уровня, что он уже совсем налогов платить не будет, здесь и борьба табачной мафии за то, чтобы больше получить доходов из собственной страны, и дерибан наших стратегических объектов. Чего точно нет в этой повестке дня – это хотя бы капли заботы о тех, кто сегодня жизнь отдает за Украину… С этой трибуны я уже десятый раз повторяю, что в воюющей стране расходы на медицину через НСЗУ для гражданских лиц не могут быть такими же, как для раненых военных", – возмущенно заявила Юлия Тимошенко.

Валерий Дубиль

Первый заместитель парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, глава столичной "Батькивщины" Валерий Дубиль также добавил, что команда "Батькивщины" с волонтерской помощью посетила сотни госпиталей, медицинских учреждений, где лечатся раненые военные, и знает о реальном состоянии вещей, когда врачи делают максимум возможного, но финансирования не хватает.

"Наша команда внесла законопроект No9550, предусматривающий, что расходы на медицинскую помощь нашим раненым военным должны осуществляться с кодом "Y" с коэффициентом 3 в отношении расходов для гражданских людей. Мы будем настаивать на его принятии, потому что это единственный подход, который позволит сегодня для наших раненых сделать все, что может сделать государство в медицинских учреждениях", – констатировал Валерий Дубиль.