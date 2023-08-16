Преимущественно солнечно: какой будет погода в Украине в середине рабочей недели

Сильные ветры 16-17 августа не будут беспокоить граждан

В большинстве городов страны зафиксировалась жаркая и солнечная погода, но, по прогнозам синоптиков, некоторым регионам повезет с прохладой в виде облачности и дождя.

Как сообщает Meteofor, местами дневная температура воздуха поднимется до 32 градусов тепла.

Погода во Львове на 16-17 августа

Львовяне готовятся к облачной погоде, иногда с дождем. Если в среду солнце будет редко вылезать из-за облаков, то в четверг днем начнутся небольшие осадки. Днем воздух прогреется до +28…30 °C, а ночью остынет до +17 градусов. 16 августа ветер прогнозируется умеренным, свежим — 8 м/с. На следующий день уменьшится до слабых 5 м/с.

Погода во Львове на 16-17 августа

Погода в Киеве на 16-17 августа

В столице страны будет царить солнечная погода. Температура воздуха днем будет достигать 29…31 градусов тепла, а ночью опустится до +18…20 °C. В среду дует умеренный ветер, его скорость будет достигать 7 м/с, а в четверг увеличится до свежих 8 м/с.

Погода в Киеве на 16-17 августа

Погода в Харькове на 16-17 августа

Над этим регионом в течение двух дней будет светить солнце. Днем температура в городе поднимется до 29 градусов тепла. В ночные часы отметки термометров опустятся до +17…18 °C. 16-17 августа будет дуть умеренный ветер, 7 м/с.

Погода в Харькове на 16-17 августа

Погода в Донецке на 16-17 августа

В Донецкой области синоптики обещают, что облаков и дождя вообще не будет. Температура воздуха в дневные часы поднимется до 30…31 °C. Ночью отметки термометров покажут +20 градусов. 16 августа дует умеренный ветер — 7 м/с. 17 августа ветер увеличится до свежих 8 м/с.

Погода в Донецке на 16-17 августа

Погода в Днепре на 16-17 августа

Днепряне ожидают ясной погоды. Днем столбики термометров достигнут отметки +29 °C, а ночью – снизятся до 20…21 градусов тепла. Ветер в ближайшие дни предполагается свежий, максимальная скорость которого составит 8-9 м/с.

Погода в Днепре на 16-17 августа

Погода в Одессе на 16-17 августа

Одещина может похвастаться стабильно солнечной и безоблачной погодой. Воздух днем прогреется до 32 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут +21…22 °C. В среду дует умеренный ветер, его скорость будет достигать 6 м/с. В четверг уменьшится до слабого ветра — 5 м/с.

Погода в Одессе на 16-17 августа

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какой погоды ждать в сентябре.