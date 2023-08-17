Ворвется ли в Украину прохлада в ближайшие дни: ответ синоптиков

Максимальная ночная температура будет достигать 22 градусов тепла

В течение недели в нашей стране держится солнечная погода, но иногда облака "плавают" по небу. По прогнозу синоптиков, лишь один регион в конце рабочей недели ожидает кратковременные осадки.

Как сообщает Meteofor, преимущественно умеренные порывы ветра будут беспокоить некоторые областные центры.

Погода во Львове на 17-18 августа

На Львовщине к концу недели солнце и облака будут постоянно сменять друг друга. Лишь днем в четверг ожидаются небольшие осадки. Температура воздуха днем будет достигать +29…30 градусов, а ночью опустится до +17…18 ° C. 17-18 августа будет дуть умеренный ветер, 6-7 м/с.

Погода во Львове на 17-18 августа

Погода в Киеве на 17-18 августа

В столице Украины осадки и облачность не предусмотрены в течение двух дней. Днем воздух прогреется до 29…30 градусов тепла, а ночью охладится до +18 ° C. В четверг-пятницу зафиксируется умеренный ветер, его скорость будет достигать 6-7 м/с.

Погода в Киеве на 17-18 августа

Погода в Харькове на 17-18 августа

Слобожанщину также обошли дожди. Днем температура в городе поднимется до 29…31 градуса тепла. В ночное время отметки термометров будут танцевать в пределах +17…18 ° C. В четверг дует умеренный ветер, 7 м/с. На следующий день увеличится до 9 м/с.

Погода в Харькове на 17-18 августа

Погода в Донецке на 17-18 августа

К концу рабочей недели в этом городе небо будет ясным. Температура воздуха днем поднимется до +30...31 ° C. Ночью отметки термометров покажут 19...21 градусов тепла. Ветер 17-18 августа ожидается свежий, 8-10 м/с.

Погода в Донецке на 17-18 августа

Погода в Днепре на 17-18 августа

Этот областной центр также ожидает солнечную погоду в два дня. Днем столбики термометров достигнут отметок +29…30 ° C, а ночью будут падать до 19…20 градусов тепла. Свежий ветер будет дуть 17-18 августа, максимальная скорость которого составит 8 м/с.

Погода в Днепре на 17-18 августа

Погода в Одессе на 17-18 августа

На юге страны будет ясная погода. Воздух днем прогреется до +30…32 градусов, а ночью столбики термометров достигнут +21…22 ° C. Слабый ветер ожидается в четверг-пятницу и достигнет 5 м/с.

Погода в Одессе на 17-18 августа

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе погоды от Укргидрометцентра на текущую неделю.