"Незаконная застройка в стране имеет своих конкретных "героев", — народная депутат Елена Шуляк

Львовского чиновника горсовета и приближенную к руководству города местную архитекторку Служба безопасности Украины поймала на системном незаконном механизме предоставления разрешительных документов на проведение строительных работ за взятки. Об этом пишет народная депутат Елена Шуляк на своей странице в сети Фейсбук.

"Отмечу: во Львове, местные власти которого критикуют реформу градостроительства, рассказывая басни о том, что их полномочия уменьшают и что община потеряет влияние на то, что строится в городе. А теперь отмечу второе: к схеме причастна архитектор, Национальный союз которых также выступает против реформы. В истории об этой схеме прекрасно все: чиновник гарантировал беспрепятственное рассмотрение и согласование разрешительных документов на проведение реконструкции недвижимости в пределах исторического ареала (!!!) Львова. Также в служебных помещениях управления горсовета и по месту жительства архитектора во время обысков обнаружили переданные средства, а также разрешительную документацию", — сообщила Елена Шуляк.

По ее мнению, проблема уничтожения культурного наследия, незаконная застройка имеют своих конкретных "героев". "И в свете последних событий в Киеве, когда историческое наследие нагло разрушается у всех на глазах, ясно понимаем, что таких много. Коррупционная система съела практически всю страну, каждый большой город", — говорит Елена Шуляк.

По ее словам, реформа градостроительства — это реальное включение общественности в процессы градостроительства, реальная и массовая цифровизация процессов выдачи разрешительной документации плюс высокая ответственность всех сторон. "Все это прописано в конкретных статьях закона. И только реализовав эту реформу, Украина наконец-то избавится от бездумной застройки городов и восстановит уважение к историческому прошлому", — уверена Елена Шуляк.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала исполняющего обязанности руководителя одного из управлений Львовского городского совета и местного архитектора. Их подозревают в участии в коррупционной схеме.

Ранее сообщалось, что реформа градостроительства в Украине предполагает, что местные власти будут осуществлять мониторинг застройки в общинах, цель которого — выявить самочинные объекты и противодействовать им.