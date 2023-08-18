Погода на Яблочный Спас: ждать ли украинцам прохлады на праздник

Максимальная дневная температура в одном городе достигнет 35 градусов тепла

На этой неделе в стране держалась стабильно солнечная и сухая погода, хотя местами предусматривались дожди и облака. Поэтому на праздник Яблочного Спаса не стоит ждать прохлады.

Как сообщает Meteofor, некоторые областные центры будут беспокоить преимущественно свежие порывы ветра.

Погода во Львове на 19-20 августа

На западе Украины два дня подряд будет переменная облачная погода, иногда с прояснениями и осадками. Дожди следует ожидать в воскресенье вечером. Днем воздух прогреется до 30…31 градуса тепла, а ночью остынет до +18 °C. 19-20 августа ожидается свежий ветер, максимальная скорость его составит 8 м/с.

Погода во Львове на 19-20 августа

Погода в Киеве на 19-20 августа

В столице синоптики прогнозируют сплошную солнечную погоду. Температура воздуха днем будет достигать 29…32 градусов тепла, а ночью опустится до стабильных +17…19 °C. Умеренный ветер прогнозируется на выходных, максимальная скорость которого составит 6 м/с.

Погода в Киеве на 19-20 августа

Погода в Харькове на 19-20 августа

Дожди в конце недели пройдут и восток Украины. Днем температура в городе поднимется до 31...33 градусов тепла. В ночные часы отметки термометров опустятся до +18…20 °C. В субботу-воскресенье ожидается умеренный ветер, его скорость достигнет 7 м/с.

Погода в Харькове на 19-20 августа

Погода в Донецке на 19-20 августа

В Донецкой области в течение двух дней будет ясное небо. Температура воздуха днем поднимется до +30…34°C. Ночью отметки термометров покажут +18…21 градус. В субботу ветер дует свежий, 8 м/с. На следующий день уменьшится до 6 м/с.

Погода в Донецке на 19-20 августа

Погода в Днепре на 19-20 августа

В Днепре синоптики обещают, что туч и дождя вообще не будет. Днем столбики термометров достигнут отметок +30…33 °C, а ночью будут падать до 19…21 градусов тепла. Ветер на выходные предполагается умеренный, максимальная скорость которого будет достигать 7 м/с.

Погода в Днепре на 19-20 августа

Погода в Одессе на 19-20 августа

Одещина тоже может похвастаться стабильно солнечной и безоблачной погодой. К тому же этот регион готовится к максимальной дневной температуре – +35 градусов. Так что воздух днем прогреется до 33…35 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут +21…23 °C. 19-20 августа дует слабый ветер, 4-5 м/с.

Погода в Одессе на 19-20 августа

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе погоды осенью.