Турция построит второй корвет для Украины: где сейчас находится первый

О сроках передачи корвета не сообщается

Украинские Военно-морские силы получат еще один корвет типа "Ada" турецкого производства.

Как сообщили в пресс-службе ВМС, закладка корабля состоялась на одном из судостроительных предприятий в Стамбуле.

Там уточнили, что сейчас в Турции с визитом находятся начальник штаба Военно-морских сил ВС Украины вице-адмирала Андрей Тарасов и заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов.

"Все работы осуществляется вовремя в соответствии графиков и заключенных договоров", — добавили в министерстве.

Других подробностей в ведомстве пока не озвучивали.

Интересно, что в октябре Турция спустила на воду первый украинский корвет класса ADA "Гетман Иван Мазепа". Его строительство началось в турции в сентябре 2021 года.

Ранее была информация о том, что до конца 2022 года корабль с частичным оснащением должны были доставить в Украину на достройку. Уже в июле командующий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины вицеадмирал Алексей Неижпапа заявил, что корвет войдет в состав украинского военного флота в следующем году.

По данным Минобороны, корвет класса Ada для ВМС ВСУ оснащен противокорабельным ракетным комплексом Harpoon, зенитно-ракетным комплексом VL MIKA, артиллерийским вооружением, пулеметами, торпедными гранатами, навигацией Vision Master.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно россияне обстреляли турецкое судно.