"Лучше бы занялись контрнаступлением": Пентагону не нравятся атаки на Крым - CNN

Внутри вооруженных сил США меркнет оптимизм в отношении прорыва ВСУ

Постоянными атаки дронами и ракетами на оккупированный Крым Украина, вероятно, пытается сорвать российскую логистику, но некоторые официальные лица США в Вашингтоне относятся к этой стратегии со скептицизмом.

Об этом пишет CNN.

По мнению некоторых чиновников из Вашингтона, атаки на Крым "в лучшем случае являются отвлечением внимания, а в худшем — тратой ценных ресурсов" в стратегии, которая, по мнению многих аналитиков, теперь слишком сильно растянула Украину между несколькими направлениями атаки.

"Это немного выбило русских из равновесия, но не делает ничего решающего", — сказал журналистам высокопоставленный представитель министерства обороны и продолжил "И, наверное, для всех было бы лучше, если бы они просто сосредоточились на контрнаступлении".

По словам высокопоставленного представителя Минобороны, на данный момент Соединенные Штаты активно не советуют Украине наносить удары по Крыму. Ведь, чем дольше контрнаступление затягивается, считают аналитики, тем больше у него шансов на провал.

"Реальность такова, что это наступление не имеет какой-то вечной взлетно-посадочной полосы, чтобы продолжить падение", — сказал один источник, знакомый с внутренними дискуссиями Пентагона по этому вопросу.

Отмечается, что внутри вооруженных сил США меркнет оптимизм в отношении того, что Украина в ближайшее время совершит крупный прорыв.

"Я не слишком оптимистичен в отношении того, что к Рождеству мы будем в Азовском море", — сказал американский военный.

Напомним, ранее мы писали о том, что ночь в Крыму выдалась неспокойной из-за неизвестных беспилотников.