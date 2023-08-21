Кратковременные дожди на фоне жары: какие города Украины ждут мокрую погоду

Долгожданной прохлады ждать не стоит

Всю территорию Украины накрыла 30-дневная градусная температура. И хотя, по словам синоптиков, в начале недели в некоторые города придут дожди, однако существенной прохлады они не принесут.

Порывы сильного ветра будут беспокоить большинство регионов, до 12 м/с, сообщает Meteofor.

Погода во Львове на 21-22 августа

На западе Украины синоптики прогнозируют преимущественно солнечную погоду. Лишь во вторник днем будет облачно. Днем воздух прогреется до +29…31 градусов, а ночью остынет до +17…18 °C. В течение двух дней будет дуть умеренный ветер — 7 м/с.

Погода во Львове на 21-22 августа

Погода в Киеве на 21-22 августа

В столице в течение двух дней прогнозируется ясное небо. Температура воздуха днем будет достигать +26…30 градусов, а ночью опустится до +21…23 °C. Умеренный ветер ожидается 21 августа, максимальная скорость которого составит 7 м/с, а во вторник увеличится до сильных 12 м/с.

Погода в Киеве на 21-22 августа

Погода в Харькове на 21-22 августа

В Слобожанщине 21-22 августа предполагается небольшая облачность с несерьезными осадками. Если в понедельник дождь начнется днем и вечером, то во вторник только во второй половине дня. Днем температура в городе поднимется до +26…29 градусов. В ночные часы отметки термометров опустятся до +15…18 °C. В понедельник-вторник прогнозируется сильный ветер, 10 м/с.

Погода в Харькове на 21-22 августа

Погода в Донецке на 21-22 августа

В начале рабочей недели осадки не будут беспокоить и этот регион, однако иногда будут "плавать" тучи по небу. Температура воздуха днем поднимется до +30…34°C. Ночью отметки термометров покажут +20…22 градуса. Ветер в понедельник-вторник будет дуть сильный, 10 м/с.

Погода в Донецке на 21-22 августа

Погода в Днепре на 21-22 августа

Днепряне также ожидают небольшие дожди, в частности в понедельник-вторник днем. Однако остальное время солнце будет постоянно греть город. Днем столбики термометров достигнут отметки +29…31 °C, а ночью будут падать до 20…21 градусов тепла. Ветер в оба дня предполагается сильным, максимальная скорость которого составит 10-12 м/с.

Погода в Одессе на 21-22 августа

Одещину в начале рабочей недели минуют дожди, но не жара. Здесь в понедельник будет царить максимальная дневная и ночная температура среди других городов — 34…35 градусов тепла. Ночью колонки термометров покажут +23 °C. В течение двух дней ожидается слабый ветер 5 м/с.

Погода в Одессе на 21-22 августа

Напомним, ранее "Телеграф" писал о погоде до 23 августа от Натальи Птухи.