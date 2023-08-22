Справедливый мир, полумир или капитуляция: куда толкают Украину спустя полтора года "большой" войны

Любая попытка устроить фальстарт переговоров сыграет на руку кремлю и сорвет реальные шаги к миру

В последнее время явно просматривается очередная волна попыток подталкивания Украины к переговорам с россией. То в канцелярии НАТО вдруг допускают возможность территориальных уступок кремлю со стороны Киева. То в американской прессе со ссылкой на данные разведки США появляются статьи о том, что украинским военным в этом году точно не удастся "отрезать" рф от сухопутного коридора в Крым.

Самопровозглашенный президент Беларуси александр лукашенко явно не без подталкивания из москвы пугает, что рф "перемелет" Украину, и размышляет, что цели так называемой "специальной военной операции" якобы выполнены, так что пора договариваться. Плюс — имеем явные проволочки со стороны Запада с предоставлением ВСУ необходимых вооружений для более эффективного выдавливания противника с нашей земли.

Эксперты рассказали "Телеграфу", о чем говорят все эти тенденции и как ситуация с гипотетическими переговорами может развиваться дальше.

О "казусе Йенсена" и страхах Запада

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак считает, что западный мир утратил навыки разрешения конфликтов такого уровня, как наш. Поэтому, поясняет он, среди части бюрократии и элит стран НАТО (что показало резонансное заявление начальника аппарата генсека Альянса Стиана Йенсена) идея территориального компромисса Украины и рф в обмен на членство нашей страны в блоке выглядит рациональной.

По мнению эксперта, "казус Йенсена" — это провокационный пробный шар в указанной западной стратегии. Но, акцентирует он, подобные идеи артикулировались в западных медиа и закрытых чиновничьих кабинетах с начала 2023 года.

— Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер уже допускал такую возможность, считая, что Украину нужно принять в НАТО без Крыма, например, — в целях безопасности Европы и как гарантию того, чтобы избежать новых конфликтов. В мировоззренческой мозаике части политических западных элит территориальный компромисс является допустимым и даже желательным в качестве альтернативы боевым действиям, инфляционным рискам, энергетическому кризису и продовольственным проблемам. Они понимают, что это не отвечает интересам Украины и абсолютно неприемлемо для большинства украинцев. Поэтому прямо не выносят это в публичную плоскость, довольствуясь только тестовыми информационными кампаниями, — поясняет политтехнолог.

Чем больше мы продвигаемся в плане деоккупации южных и восточных территорий и чем ближе мы к Крыму, тем нервнее и активнее будет вести себя коллективный Запад по вопросу формирования предохранителей от быстрой попытки Украины военным образом деоккупировать Крым, прогнозирует Олег Постернак.

— Страх ядерной катастрофы, нежелание картинки мощных провалов кремля на фронтах заставляет западные страны прибегать к стратегии отсроченного поражения россии. По такой логике, оно должно не наступить быстро, а растянуться во времени и не быть сверхуспешным для Украины. С этим связана управляемая дозировка в предоставлении тяжелой техники и дальнобойных ракет, — уверен эксперт.

По мнению Олега Постернака, вхождение ВСУ в Крым — это ключевая проблемная точка взаимодействия Запада и Украины.

— Кажется, военно-политическое руководство Украины это прекрасно понимает, поэтому и идет в фарватере стратегии "мягкого" поражения рф, неспешно вытесняя оккупантов и нанося удары по москве. Тем самым показывая "глиняность" путинской рф, не способной защитить столицу от довольно скромных атак беспилотников, — отмечает эксперт.

Другой вопрос, продолжает он, — могут ли сигналы, подобные тем, что подало недавно НАТО устами Йенсена, быть компромиссным вариантом для путина, который, по сути, начинал войну под антинатовской риторикой. Ему, считает Олег Постернак, сейчас выгодны не столько переговоры, сколько максимальная пролонгация войны для истощения Украины, информационно-психологического паразитирования на усталости украинского общества от боевых действий.

— Ключевая точка путинской стратегии — президентские выборы в США в 2024 году, — уверен эксперт. — Они, надеются в кремле, должны сформировать запрос на перезагрузку системы международных отношений через актуализацию китайской угрозы во внутреннем дискурсе США.

Почему переговорная ситуация остается тупиковой

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко отмечает, что у нас очень многие в последнее время видят едва ли не в каждой новости из-за рубежа некий намек на переговоры о мире.

— У кого-то эти ожидания обусловлены надеждой на быстрый мир (раз уж не случилось быстрой победы). А кто-то, наоборот, боится этих возможных переговоров, опасаясь, что нам навяжут мир на невыгодных условиях. Мне кажется, что даже появилась некая зацикленность на теме переговоров, — признался эксперт. — Разочарую и тех, кто надеется на быстрый мир, и тех, кто опасается навязывания нам невыгодного мира. Не будет быстрого мира.

Но и переговоры о мире (точнее их попытки) неизбежны, однако не сейчас, а позднее (примерно через полгода, но не ранее, чем через 3-4 месяца; а возможно и не ранее конца 2024 года). При этом какие-то договоренности, даже только о прекращении огня, будут достигнуты далеко не сразу. Возможно, будущий переговорный процесс затянется на многие месяцы, и даже не на один год, — подолжает Владимир Фесенко.

Что касается заявлений о мире, то, по мнению полотолога, внимание надо обращать не на слова чиновника НАТО, не принимающего решения, плохо разбирающегося в ситуации и вынужденного оправдываться и извиняться, а на более серьезных людей, обладающих реальной властью и прямым влиянием — и на нас, и на международную ситуацию.

В качестве примера политолог приводит недавние слова президента США Джо Байдена: "россия уже проиграла. Она не может достичь своей первоначальной цели, о которой заявляла". И это, подчеркивает Владимир Фесенко, не первое подобное заявление Байдена.

— По такой логике, раз россия уже проиграла, то пора прекращать войну и договариваться. Но вряд ли в рф согласны с тем, что они проиграли. И вряд ли они будут договариваться на условиях США и Украины, — отмечает эксперт.

Он акцентирует, что лукашенко, казалось бы, также намекает на необходимость мира. Но скорее в контексте победы россии, которая якобы "достигла целей СВО". Серьезных аргументов в пользу этого тезиса белорусский диктатор не приводит, но он явно сторонник окончания войны и свои намеки посылает скорее в сторону кремля, считает Фесенко.

А в кремле, продолжает он, говорят не столько о мире, сколько о возможности новой волны мобилизации (нормативно-правовая база уже готова) и подготовке большого наступления весной будущего года.

— Напомню, что весной 2024 года в россии будут президентские выборы. И сценарий попытки наступления российских войск в Украине под очередные выборы путина выглядит достаточно правдоподобно. Также заметно, что в рф намерены затягивать войну против Украины как минимум до президентских выборов в США в надежде на победу Трампа и на истощение военного потенциала нашей страны, — подчеркивает политолог.

Для Украины, уверен он, неприемлемо договариваться на российских условиях. Для Запада, кстати, это также неприемлемо, так как будет выглядеть политическим поражением, поясняет Владимир Фесенко. И такой сценарий только подтолкнет россию к дальнейшей военной экспансии и усилению давления на Запад.

Поэтому в политическом смысле потенциальная переговорная ситуация остается тупиковой, констатирует эксперт.

Что повлияет на готовность к переговорам

Владимир Фесенко подчеркивает, что разговоры о мирных переговорах по завершению войны в Украине на Западе ведутся постоянно.

— При этом там по-прежнему говорят, что решение о том, когда и на каких условиях надо начинать переговоры с россией, будет принимать Украина. Здесь нет ничего нового, — считает политолог. — И проволо́чки с поставками оружия — далеко не новая тенденция. Скорее, это регулярная практика. Просто сейчас уже проявляется дефицит некоторых видов оружия и боеприпасов, которые ранее были в западных арсеналах, но уже использованы в войне против рф. Но обращу внимание на решение о поставках Украине F-16 после завершения обучения наших пилотов, и на переговоры о поставках Украине дальнобойных ракет. Это превентивные сигналы Запада в адрес рф, что в случае эскалации войны военно-техническая поддержка Украины не только продолжится, но может быть усилена.

Что касается тенденций, обращать внимание следует, в первую очередь, на тенденции в военной ситуации, уверен эксперт. А эти тенденции очень противоречивы.

— С одной стороны, наблюдается эскалация военных действий с обеих сторон. При этом военная ситуация выглядит как примерное равновесие ("эквилибриум") в военном потенциале обеих сторон. И мы видим на Западе две прямо противоположные реакции на этот "военный эквилибриум" в Украине. Часть государственных деятелей, политиков и экспертов выступают за качественное усиление военно-технической поддержки Украины, чтобы мы смогли переломить военную ситуацию в свою пользу. С другой стороны, активизировалась условная "партия мира", сторонники которой убеждены, что военная ситуация в Украине существенно не изменится, военным путем победить рф не удастся, поэтому надо постепенно начинать с ней переговоры. Дискуссия между двумя этими лагерями активизировалась, но кардинального изменения стратегии Запада по отношению к войне между россией и Украиной пока не произошло, — отмечает Владимир Фесенко.

— В россии пока что делают ставку на затягивание войны с элементами ее эскалации, — поясняет политолог. Хотя и там, уверен он, есть своя скрытая "партия мира".

По словам Владимира Фесенко, велика вероятность того, что в ближайшие месяцы, или в будущем году мы увидим качественно новый виток войны — войну дронов (массовое использование дронов в воздушных и морских атаках — в гораздо больших масштабах, чем сейчас).

Он также считает, что критерием реальной готовности россии к мирным переговорам будет ситуация с возможностью возобновления зернового соглашения.

— Если россия пойдет на взаимоприемлемый компромисс по возобновлению зернового соглашения, то это станет прелюдией к будущим мирным переговорам. Если нет, тогда это будет означать, что путин взял курс на затягивание войны и никаких реальных мирных переговоров до конца 2024 года не будет, — отмечает эксперт.

По его мнению, только после завершения нынешнего этапа эскалации войны и, возможно, будущей "войны дронов", начнутся реальные мирные переговоры. И это, акцентирует он, будут скорее переговоры не о мире, а о завершении военных действий на определенной линии фронта.

— На готовность к переговорам будет влиять внутриполитическая ситуация в россии, США (президентские выборы и их результаты), Украине и ЕС. И это не сегодня, это "завтра" — будущий год, возможно даже 2025-й, если только резко не изменится ситуация внутри рф, — резюмирует Владимир Фесенко.

"Мирный трек" значительно усилился, но у каждого — свои цели

По мнению руководителя Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игоря Чаленко, сегодня у рядового гражданина может сложиться впечатление, что против Украины сформировался едва ли не мировой заговор с целью усадить официальный Киев за стол переговоров с москвой любой ценой.

— Действительно, так называемый "мирный трек" сегодня значительно усилился, однако это разные течения, где каждая из сторон имеет свое видение и свои цели. Вполне очевидно, что любая война рано или поздно завершится за столом переговоров. Более того, сама Украина показывает наиболее открытый и публичный сигнал, что именно мы больше всех хотим справедливого завершения войны на основе международного права во главе с уставом ООН, благодаря чему будут восстановлены территориальная целостность и суверенитет. Именно об этом украинский мирный план президента Зеленского из 10 пунктов. Именно потому мы консолидируем мир в том же условном формате "Джидда" (консультации в Саудовской Аравии) либо на традиционных площадках, например Генассамблее ООН, — подчеркивает эксперт.

В то же время, продолжает Игорь Чаленко, рф и ее сателлиты посылают специфические месседжи о переговорах.

— Они приправлены посылом, что вся территория Украины является якобы спорной (тезисы медведева), а также, что россияне используют время для перевооружения и подготовки новой войны с Украиной (темник неоднократно озвучивали разные спикеры на федеральных телеканалах). То есть москва фактически в открытую говорит, что переговоры им нужны не для мира, а чтобы выиграть время для подготовки к новой агрессии, — подчеркивает руководитель ЦАС. — Также присутствует тезис, направляемый исключительно на западную аудиторию, что если не усадить Украину за переговоры сейчас, то россия якобы в будущем получит лучший результат, от чего проиграет весь коллективный Запад.

Безусловно, на Западе сегодня присутствуют силы, которые неофициально прощупывают почву для форсирования переговоров путем фактически отхода Киева от своих принципиальных позиций, отмечает эксперт.

— Скандал с Йенсеном — лишь вершина айсберга. Тем не менее подобные пробы пока не выходят за рамки той или иной прессы, заявлений не топовых фигур и дальнейшего информационного шума. Более того, они приводят к обратному эффекту, заставляя официальных лиц наших партнеров подчеркивать приверженность к взятому курсу помощи Украине в противостоянии с российской агрессией (заявления Кирби, Патела и другие). Тезис поддерживать Украину столько, сколько потребуется, находит новый импульс, — поясняет Игорь Чаленко.

Сегодня активную скрипку в подталкивании к скорейшим переговорам играют и страны Глобального Юга, акцентирует эксперт. Они видят в исходе российско-украинской войны возможность продемонстрировать свое качественное превосходство перед той стратегией, которую выбрала антипутинская коалиция во главе с США. То есть если коллективный Запад настаивает, что нельзя россии дать выиграть, то тот же Китай работает, чтобы геополитических успехов не добились Штаты, отмечает Игорь Чаленко.

— Для Украины вторая половина этого года, как предупреждает глава МИД Дмитрий Кулеба, станет серьезнейшим геополитическим испытанием. С одной стороны, нам необходимо не только сохранить, но и нарастить объемы военной помощи для подготовки наступательной кампании в 2024 году. С другой — держать основной фокус внимания по мирному треку в русле подготовки Глобального саммита мира на уровне глав государств (вероятно, ближе к концу года). Кристаллизация общемирового понимания рамок завершения войны на основе украинского плана станет стартовой площадкой для проведения переговоров с агрессором, — уверен эксперт. — Любая попытка устроить фальстарт этого процесса сыграет на руку кремлю и сорвет реальные шаги к миру.