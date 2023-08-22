Комфортные показатели: какие города Украины смогут отдохнуть от жары в ближайшее время

Местами разгуляются порывы крепкого ветра, до 13 м/с

Эта неделя принесла в Украину жару, хотя кое-где шли дожди. В ближайшие дни следует готовиться к ветрам и небольшому снижению температуры.

Как сообщает Meteofor, в некоторых регионах переменная облачность.

Погода во Львове на 22-23 августа

Львовяне готовятся к осадкам и переменной облачной погоде. Ночью и утром ожидается дождь. Днем воздух прогреется до +26…28 °C, а ночью остынет до +18 градусов. 22-23 августа ветер прогнозируется сильным, 10 м/с.

Погода во Львове на 22-23 августа

Погода в Киеве на 22-23 августа

В столице страны будет солнце. Температура воздуха днем будет достигать 26 градусов тепла, а ночью опустится до +16…21 °C. Во вторник дует сильный ветер, его скорость будет достигать 13 м/с, а в среду — уменьшится до свежих 8 м/с.

Погода в Киеве на 22-23 августа

Погода в Харькове на 22-23 августа

В этом регионе иногда будут "плавать" облака по небу и идти дожди во вторник, но на следующий день ветер их прогонит. Днем температура в городе поднимется до 25...26 градусов тепла. В ночное время отметки термометров опустятся до +16 °C. Во вторник дует сильный ветер, 12 м/с. В среду снизится до свежих 8 м/с.

Погода в Харькове на 22-23 августа

Погода в Донецке на 22-23 августа

В Донецке облачная и солнечная погода сменят друг друга уже ночью 22 августа. Во вторник ночью прошли осадки и в течение дней больше не ожидаются. Температура воздуха в дневные часы поднимется до 26…29 °C. Ночью отметки термометров покажут +17…19 градусов. 22-23 августа ожидается свежий ветер — 9 м/с.

Погода в Донецке на 22-23 августа

Погода в Днепре на 22-23 августа

Днепр готовится к ясному небу ближе к середине недели. Днем столбики термометров достигнут отметок +27…29 °C, а ночью – снизятся до 17…20 градусов тепла. Ветер в ближайшие дни предполагается крепкий, максимальная скорость которого будет достигать 13 м/с.

Погода в Днепре на 22-23 августа

Погода в Одессе на 22-23 августа

В Одесской области зафиксируется жара. Воздух днем прогреется до 32...34 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут +22...24 °C. Во вторник дует умеренный ветер, его скорость будет достигать 7 м/с. В среду снизится до слабых 6 м/с.

Погода в Одессе на 22-23 августа

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе погоды на неделю от Игоря Кибальчича.