В августе Украину накроет еще одна волна адской жары: синоптик назвал даты

Лето еще успеет преподнести последний сюрприз в этом году

Август в 2023 году продолжает мучить украинцев экстремальными температурами, — после небольшого похолодания в последние дни лета ожидается еще одна волна жары.

Она придет всего на несколько дней, однако температурные показатели могут достигнуть отметок почти в 40 градусов Цельсия. Об этом украинский синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич рассказал в комментарии для "Телеграфа".

По словам синоптика, в ближайшие дни Украину накроет масса свежего воздуха со стороны Балтийского моря и Скандинавского полуострова, в связи с чем средняя температура снизится на несколько градусов, однако потом начнется новое потепление.

Температура начнет постепенно подниматься с 26 августа, однако пик жары наступит 28-30 августа. В эти несколько дней в Украине ожидается в среднем 30-35 градусов днем и 17-22 градуса ночью, однако в южных регионах днем температура может подняться и до 38 градусов.

"Очередная волна жары может способствовать дальнейшему усиления засухи, а также повышению уровня пожарной опасности в некоторых областях", — подчеркивает Кибальчич.

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, когда в Украине ждать первых заморозков в 2023 году.