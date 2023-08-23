Не хватает денег на жизнь? Украинцы стали брать больше микрокредитов

Долг украинцев перед микрофинансовыми организациями составляет 8,9 млрд гривен.

Украинцы нарастили темпы взятия микрокредитов. В этом году украинцы ежемесячно берут более 650 тысяч займов.

Новые данные почти в 1,5 раза превышают ежемесячный показатель в 2022-м, но все еще в 1,8 раза меньше соответствующего периода 2021 года. Об этом сообщает Опендатабот.

В первой половине 2023 года было предоставлено 3,9 млн микрокредитов на общую сумму 18,4 млрд грн. Для сравнения, за весь 2022 год у МФО (микрофинансовая организация) было взято 5,4 млн микрокредитов на сумму 23,9 млрд грн. В 2021 году было выдано 14,2 млн кредитов на сумму свыше 65 млрд гривен.

Специалисты подчеркивают растущий тренд по количеству выданных кредитов в каждом квартале. Во II квартале 2023 года (апрель-июнь) наблюдался рост в 7%. Это меньше, чем в I квартале того же года, когда рост составлял 18%, что указывает на замедление темпов.

Данные из Опендатабот

Во II квартале 2023 года средний размер кредита уменьшился на 7% и составил 4564 грн, в сравнении с 4931 грй в предыдущем квартале. Для контекста, во II квартале 2022 года средний кредит составлял 3810 грн, а в том же периоде 2021 года — 4468 гривен.

Данные из Опендатабот

На текущий момент долг украинцев перед МФО составляет 8,9 млрд грн. Это в 1,7 раза меньше, чем на 01.07.2021, когда задолженность достигала 14,9 млрд грн, и на 22% меньше, чем к концу I полугодия 2022 года, когда она составляла 11,4 млрд гривен.

В отличие от 2022 года, долг перед МФО продолжает увеличиваться, показав прирост в 1,4% за квартал. Однако, в сравнении с началом текущего года, когда квартальный рост составил 9,4%, темпы увеличения задолженности замедлились.

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