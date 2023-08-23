"Позор флага": блогерша-"эскортница" Ксюша Манекен попала в новый скандал, сеть в ярости (фото)

Блогерша уже удалила неоднозначное фото

Скандальная украинская блогерша Ксюша Манекен (наст. имя Оксана Волощук), которая ранее получала награду от ГУР, влипла в еще один скандал. В сети спорят о её фото ко Дню Государственного флага Украины.

Девушка опубликовала на своей странице в Instagram откровенное фото, где голое окровавленное тело (вероятно самой Манекен), а в руках флаг Украины, который прикрывает половые органы. В комментариях под данным постом некоторые украинцы посчитали такой перфоманс надругательством над государственным символом. Впрочем, нашлись и те, кто встал на защиту девушки.

И хотя в настоящий момент блогерша уже удалила неоднозначное фото, в сети остались скриншоты комментариев, которые ей оставляли пользователи.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ГУР прокомментировали награждение блогерши -"эскортницы" Ксюши Маннекен.

Также мы сообщали о том, что оскандалившаяся блогерша-"эскортница" с наградой от ГУР признала Крым украинским. Она отметила, что всем людям свойственно ошибаться. До этого она писала в Инстаграме: "Неважно, чей Крым, главное, что в Крыму все мирно.