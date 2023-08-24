Жара понемногу будет падать: куда в Украину скоро придет прохлада

Над некоторыми городами в конце недели нависнут облака

В стране происходят температурные качели. В ближайшие дни на востоке будет минимальная дневная температура, до +23 °C, а на юге максимальная — до 30 градусов тепла. Кроме того местами синоптики прогнозируют небольшие дожди.

Как сообщает синоптический ресурс Meteofor, украинцев будут беспокоить только свежие порывы ветра, 8-9 м/с.

Погода во Львове на 24-25 августа

На западе страны прогнозируется временами переменная облачность, но без дождя. Температура воздуха днем будет достигать 26…29 градусов тепла, а ночью опустится до +14…16 °C. В четверг дует умеренный ветер, его скорость будет достигать 6 м/с, а в пятницу увеличится до свежих 8 м/с.

Погода во Львове на 24-25 августа

Погода в Киеве на 24-25 августа

Киевляне ожидают ясной погоды. Днем столбики термометров достигнут отметки +26…27 °C, а ночью – снизятся до 15…17 градусов тепла. Ветер в ближайшие дни предполагается умеренный, максимальная скорость которого составит 7 м/с.

Погода в Киеве на 24-25 августа

Погода в Харькове на 24-25 августа

Харьковщина – единственная область, в которой пройдут осадки, хотя и несущественные. Если в четверг ясная погода будет только утром, то в пятницу с утра и до вечера будет идти дождь. Днем воздух прогреется до +23…25 °C, а ночью остынет до +13…15 градусов. 24 августа ветер прогнозируется умеренным — 7 м/с. На следующий день увеличится до 8 м/с.

Погода в Харькове на 24-25 августа

Погода в Донецке на 24-25 августа

Над Донецком на протяжении двух дней будет светить солнце. Днем температура в городе поднимется до 26 градусов тепла. В ночные часы отметки термометров зафиксируются около +15 °C. 24-25 августа будет дуть свежий ветер, 8 м/с.

Погода в Донецке на 24-25 августа

Погода в Днепре на 24-25 августа

Днепровщина останется без прохлады и дождей. Воздух днем прогреется до 26...27 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут +16...17 °C. В четверг-пятницу будет дуть свежий ветер, его скорость достигнет 9 м/с.

Погода в Днепре на 24-25 августа

Погода в Одессе на 24-25 августа

Одесситы будут терпеть высокие показатели термометров, хотя в городе ожидаются дожди. Осадки начнутся только в четверг утром и продержатся до вечера. Температура воздуха в дневные часы поднимется до 28…30 °C, а ночью — 22…23 градусов. 24 августа дует слабый ветер — 6 м/с. 25 августа ветер увеличится до слабых 5 м/с.

Погода в Одессе на 24-25 августа.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе погоды на юге Украины. В частности, в Одессе холодных дней и ночей будет становиться все больше.