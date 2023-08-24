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Фармкомпания "Здоровье" помогает проводить реабилитацию раненых украинских защитников

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Фармкомпания "Здоровье" помогает проводить реабилитацию раненых украинских защитников Новость обновлена 24 августа 2023, 18:46

При поддержке фармкомпании "Здоровье" военные могут продолжать лечение в Медицинском центре физиотерапии Rubinko. Специалисты клиники безоперационными методами помогают раненым восстановиться после сложных операций.

Наши защитники ежедневно рискуют своим здоровьем и, к сожалению, получают травмы. И очень важно не оставлять их наедине с этими проблемами, а поддержать и помочь восстановиться, чтобы они могли в будущем вернуться к полноценной жизни.

Своими историями делятся уже прошедшие реабилитацию в Медицинском центре физиотерапии Rubinko. Из соображений безопасности не называем их имена.

У одного из них было тяжелое осколочное ранение кисти правой руки – ее почти оторвало. При выполнении боевого задания под Харьковом он попал под обстрел. Сначала в военном госпитале руку пришили, но затем она нуждалась в сложной реабилитации.

— Основная проблема в том, что мне необходима постоянная реабилитация после операций. Это была уже шестая, с перерывами в два-три месяца. После каждого хирургического вмешательства накладывают гипс. А потом, когда рука срастется, нужно снова разминать пальцы и кисти. У меня нет сухожилий, были повреждены нервы от огнестрельного ранения и это все нужно возвращать. Благодаря компании "Здоровье" я прохожу реабилитацию бесплатно. Сейчас уже могу сгибать три пальца, а над мизинцем еще нужно работать. Ну и дальше еще много работы, — рассказывает военный.

Другой солдат лечится с января этого года. На спецзадании он получил огнестрельное ранение верхней левой конечности и обеих ног. В настоящее время ему возобновляют контрактуру левого локтя. После четырех сеансов физиотерапии врачи отмечают положительную динамику обновления.

— Большое спасибо специалистам клиники — они настоящие профессионалы. Со мной работает Иван, которому очень благодарен. И спасибо фармкомпании "Здоровье" за возможность для военнослужащих лечиться бесплатно.

Тринадцать осколочных ранений и восемь переломов стопы получил наш военный, когда у его ног разорвалась граната. После лечения в госпитале он обратился в медцентр Rubinko.

– Я прохожу курс около 2,5 недель. И за это время уменьшился отек и постепенно начинаю становиться на ногу. До этого вообще не мог прикоснуться к полу. Благодарю специалистов центра за восстановление и компанию "Здоровье" за поддержку военных, полицейских и других силовиков, — добавляет мужественный герой.

Для фармкомпании "Здоровье" сотрудничество с реабилитационной клиникой является одним из векторов поддержки военных. Компания помогает им на поле боя, снабжая дронами, автомобилями, техникой, так и вне его — передавая лекарства, оборудование госпиталям и больницам, где раненые бойцы восстанавливают здоровье.

— Делаем все, чтобы поддержать наших воинов, когда каждый день они ведут тяжелые бои с врагом: постоянно закупаем дроны и другое оборудование. Но еще больше должны заботиться о тех, кто пожертвовал собственным здоровьем ради будущего каждого из нас. Спасибо им за мужество и продолжаем поддерживать всеми способами, — отмечает Александр Доровской, председатель наблюдательного совета фармацевтической компании "Здоровье".

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