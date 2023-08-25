Украину накрывает новая волна жары: где будет "горячее" всего (карта)

Некоторые области погода пощадит

Лето в 2023 году не хочет заканчиваться спокойно и решило помучить украинцев напоследок еще одной волной жары, — она начнется уже на ближайших выходных, 26-27 августа.

Она продлится несколько дней и по очереди заденет практически все области Украины. Об этом можно судить по картам и прогнозам погоды от Укргидрометцентра.

В субботу, 26 августа, резко подскочит температура в западных областях Украины, — больше всего, до 34 градусов, может потеплеть в Закарпатской, Львовской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Винницкой областях. Вместе с тем в северо-западных областях возможны осадки.

Прогноз погоды в Украине на 26.08.2023

В воскресенье, 27 августа, пиковые температуры распространятся также до Николаевской, Кировоградской, Черкасской областей, — там возможны температуры до 35 градусов Цельсия. Дожди продолжатся в северо-западных и центральных областях.

Прогноз погоды в Украине на 27.08.2023

В понедельник, 28 августа, жара в западных областях немного спадет, но усилится в южных и центральных областях Украины. В Николаевской, Черкасской, Одесской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областях и в Крыму будет около 33-35 градусов Цельсия.

Прогноз погоды в Украине на 28.08.2023

Во вторник, 29 августа, в центральных и южных областях продолжится жара, а в западных областях снова начнутся дожди.

Прогноз погоды в Украине на 29.08.2023

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какой будет осень в Украине в 2023 году.