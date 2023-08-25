Укр

В Украину движутся дожди: в каких городах ждать мокрой погоды на уикенд

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Лагерь
Лагерь. Фото Pixabay

Максимальная дневная температура придется на запад, до 33 градусов тепла

В последнюю неделю в Украине была солнечная погода, однако на выходных люди в некоторых городах наконец-то дождутся прохлады — дождей. Осадки местами будут идти более суток, а иногда — лишь в небольшой период времени.

Как сообщает Meteofor, украинцев будут беспокоить порывы свежего ветра, 8 м/с.

Погода во Львове 26-27 августа

На Галичине синоптики обещают преимущественно дождливую погоду, однако иногда солнце будет греть регион. Максимальное количество осадков будет в воскресенье, 27 августа. Днем воздух прогреется до 30...33 градусов тепла, а ночью остынет до +18...19°C. В выходные ожидается свежий ветер, максимальная скорость его составит 8 м/с.

Погода во Львове 26-27 августа
Погода во Львове 26-27 августа

Погода в Киеве 26-27 августа

Киевляне также готовятся к дождливым выходным, в частности, в воскресенье. Осадки должны начаться ночью и завершиться до наступления вечера. Температура воздуха днем будет достигать 27…31 градусов тепла, а ночью опустится до +18…22 °C. Умеренный ветер будет дуть в два дня, его максимальная скорость достигнет 7 м/с.

Погода в Киеве 26-27 августа
Погода в Киеве 26-27 августа

Погода в Харькове 26-27 августа

В этом городе будет преимущественно переменная облачность, иногда с дождем. В субботу в первой половине дня небо не будет ясным, а в воскресенье — ночью и днем. Кроме того, в ночное время 27 августа возможны несерьезные осадки. Днем температура в городе поднимется до 27...29 градусов тепла. В ночные часы отметки термометров опустятся до +14…18 °C. В течение двух дней будет дуть слабый ветер, 5 м/с.

Погода в Харькове 26-27 августа
Погода в Харькове 26-27 августа

Погода в Донецке 26-27 августа

В Донецкой области не будет прохлады. В течение двух дней ожидается солнце, лишь иногда оно будет прятаться за облака. Температура воздуха днем поднимется до +27…30 °C. Ночью отметки термометров покажут +15…16 градусов. В течение 26-27 августа будет дуть свежий ветер, его скорость будет достигать 8-9 м/с.

Погода в Донецке 26-27 августа
Погода в Донецке 26-27 августа

Погода в Днепре 26-27 августа

В Днепре тоже задождит. Если в субботу день прогнозируется сухой, то в воскресенье утром на небо набегут облака и днем должен начаться небольшой дождь. Днем столбики термометров достигнут отметок +29 °C, а ночью снизятся до 18…21 градусов тепла. Ветер в течение 26-27 августа ожидается свежий, максимальная скорость будет достигать 8-9 м/с.

Погода в Днепре 26-27 августа
Погода в Днепре 26-27 августа

Погода в Одессе 26-27 августа

Над Одесской областью будет стабильно светить солнце. Воздух в дневные часы прогреется до 29…30 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут +22 °C. 26 августа ожидается свежий ветер, скорость которого составит 8 м/с. На следующий день ветер уменьшится до 7 м/с.

Погода в Одессе 26-27 августа
Погода в Одессе 26-27 августа

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе погоды от Укргидрометцентра до 29 августа.

Теги:
#Погода #Август #Погода в Украине #Прогноз погоды