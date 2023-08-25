Удары дронов по Москве: какие потери наносит врагу армия беспилотников

Эффект от ударов может быть значительнее, чем кажется на первый взгляд.

Удары неизвестных дронов по Москве наносят государству-террористу большой репутационный ущерб. А факт того, что большинство беспилотников успешно достигают своих целей, указывает на неспособность российской системы ПВО эффективно противодействовать угрозам.

Об этом военный эксперт Дмитрий Снегирев рассказал "Телеграфу". Он также объяснил, оправданы ли расходы дефицитных беспилотников.

"Удары по москве стали личным поражением российского диктатора. Поддержка обществом так называемой "спецоперации" базировалась на уверенности в том, что война — это далеко. Возмездные удары со стороны Украины (если мы предполагаем нашу причастность к этим атакам), подрывает доверие россиян к действиям центрального руководства. Только в течение прошлой недели в полицию поступило 1,5 тысячи сообщений от москвичей о дронах в небе. То есть там уже начинается массовый психоз", — считает эксперт.

Другим чувствительным последствием атак москвы является экономический ущерб. По словам Дмитрия, запуск нескольких БПЛА в нужных направлениях останавливает работу сразу четырех аэродромов, выступающих ключевыми транспортными узлами россии.

Если такие "непредвиденные обстоятельства" будут возникать систематически, то может возникнуть вопрос о будущем сотрудничестве международных авиакомпаний, владельцев кораблей и страховых организаций с россией. Ведь риск потери летательного аппарата из-за нападения неизвестного дрона, вероятно, не является частью стратегических планов этих компаний.

"Оценив масштабность последствий этих ударов, считать потраченные на дроны средства несколько странно. Эти вложения совершенно точно стоят нанесенного оккупантам ущерба", — уверен Снегирев.

О других стратегических целях "налетов" БПЛА на москву "Телеграф" рассказывал в материале: "москва неспешно рушилась: какой эффект производят удары дронов и стоит ли тратить дефицитные БПЛА"

Ранее "Телеграф" рассказывал, куда именно попадали неизвестные беспилотники и какой эффект имели эти атаки.