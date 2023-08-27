Языковая революция: как проходит дерусификация и чьей инициативой живут разговорные клубы

На курсы украинского языка присоединяются украинцы с деоккупированных территорий и Крыма

Даже через полтора года после начала полномасштабного российского вторжения многие наши граждане продолжают принципиально переходить на украинский. Уровень национального сознания населения растет и в тех регионах, где русский традиционно считался господствующим. Важную роль в изменении языковой принадлежности играют бесплатные языковые курсы, организуемые волонтерами и общественными объединениями.

Такие разговорные клубы стали не только возможностью усовершенствовать язык, но и местом встреч единомышленников, которые стремятся сохранить и укрепить украинский дух. Это пример того, как граждане сами активно влияют на изменение языковой парадигмы, делая весомый шаг в направлении дерусификации населения. Но есть ли власть одной из активных участниц этой языковой революции?

"Телеграф" решил узнать, какую роль играет государство и ОО в этих изменениях, какая работа остается и действительно ли какие-либо инициативы по изучению украинского языка сейчас так популярны.

Поддерживает ли власть хотя бы большие языковые проекты?

В целом Украина имеет разработанную Государственную программу содействия овладению и популяризацией украинского языка, которую определил языковой закон. Однако, как отмечает уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, проект до сих пор не принят из-за отсутствия финансирования. По крайней мере, государство собрало в одном списке бесплатные курсы, разговорные клубы, интернет-ресурсы по изучению украинского языка.

Большинство таких инициатив граждане реализовали своими силами. И хотя со временем такие начинания поддержали местные государственные администрации и органы местного самоуправления — основное финансирование обеспечивает частный бизнес, международные организации и тд.

Телеграф расспросил представителей самых масштабных проектов об их взаимодействии с властью. Одним из хороших образцов является достижение успеха в языковом курсе "Єдині", который помог более 98 000 тысяч человек перейти на родной язык. Разговорные клубы бесплатные и работают в 25 городах Украины и за рубежом — в Люблине, Варшаве, Роттердаме, Вильнюсе и Праге.

Как рассказали представители организации, к проекту "Єдині" приобщаются разные по возрасту, социальному статусу и месту жительства лица. Люди объединяются в своем стремлении разговаривать на украинском. Тезис "Мова — на времени" подтвердили цифры: первый учебный курс в апреле 2022 года объединил более 10 тысяч участников. К обучению приобщаются участники из оккупированного Крыма, уволенных населенных пунктов Херсонщины. Кроме того, есть ученики из Израиля, Индии, США и многих других стран мира.

— Мы договорились о более тесном сотрудничестве с Департаментом культуры КГГА и руководителями и работниками киевских библиотек. Она будет реализована в рамках Городской концепции утверждения украинского языка во всех сферах общественной жизни города Киева на 2023-2025 годы.

Благодаря этому коллаборации мы сможем реализовать дополнительно 39 разговорных клубов в Киеве. Ведь теперь модераторами разговорных клубов могут стать непосредственно работницы библиотек. К живой дискуссии присоединились директор департамента культуры КГГА Сергей Анжияк и директора 39 библиотек, — рассказали представители организации "Телеграфу".

По их словам, в конце августа количество участников курсов превысит 100 000. А по выходе на всеукраинский и даже международный уровень "Єдині" не могут остаться незаметным проектом для Министерства образования и науки Украины.

— У нас уже была встреча с министром образования и науки Оксеном Лесовым, рассказали ему о "Єдині" и наших достижениях, обсудили видение перспективы совместной работы ради обучения как можно большего количества взрослых украинского языка. Поэтому надеемся, что уже скоро нам удастся реализовать оговоренное с МОН сотрудничество, — поделилась команда языкового проекта.

Сейчас курс "Єдині" это:

⁃ ежедневные задания и учебные материалы;

⁃ вебинары и онлайн-лекции;

⁃ разговорные клубы в удобном для вас формате (онлайн или офлайн);

⁃ советы психолога — как преодолеть языковой барьер;

⁃ техника легкого запоминания новых слов;

⁃ объяснение, откуда берется суржик и как его избавиться.

Программа рассчитана на людей с разным уровнем подготовки, а также для разных запросов.

Курс по переходу – максимально практичный, подойдет даже для людей с очень низким уровнем. Его цель – оказать поддержку в переходе на украинский язык общения.

Грамматический курс – для углубления знаний. Многие люди когда-то изучали украинский язык, но из-за того, что никогда не общались, эти знания утрачены. И теперь неуверенность в своих знаниях становится одним из барьеров в переходе на украинский. Этот курс более сложный и объемный. В планах также создание курса специально для людей, вообще не знающих украинского.

Более того, "Единые" открывают разговорные клубы на деоккупированных территориях. Первый состоялся в Чернобаевке. Пока было всего два занятия, но участники хотят встречаться чаще. Разговорный клуб посещает Алевтина, которой 72 года. Она 50 лет прожила в Чернобаевке, но до сих пор не может говорить по-украински, даже суржик ей не дается. Пани Алевтина россиянка, переехавшая в Украину по рабочему распределению еще в советское время. Сейчас ее упорное желание учиться языку просто поражает!

С 2013 года в Украине также действует "Є-мова" — еще одна крупная образовательная инициатива. С начала основания на курсы зарегистрировалось около 60 тысяч украинских слушателей.

— У нас есть множество примеров, когда благодаря курсам люди смогли успешно интегрироваться в украинское общество или рынок труда. Ученик Вячеслав пришел с запросом перейти на украинский, чтобы вести свадьбу и сейчас успешно этим занимается. Крымская татарка Эльмира очень пристойным украинским рассказывает на различных конференциях о необходимости защиты крымскотатарского культурного наследия. Катя из Сибири — еще после 2014 года вышла замуж в Украине и осталась здесь жить, она говорит и пишет на украинском. Слушатель Андрей тоже остался жить в Украине, открыл свою фирму переводов под названием "Паляница". Некоторые ученики до сих пор пишут и благодарят. Это очень приятно, – поделились преподавательницы проекта для "Телеграфа".

К обучению присоединяются люди из разных стран, которые по разным причинам и мотивациям изъявили желание улучшить или даже выучить заново украинский. Но, несмотря на такие успехи, полноценное сотрудничество платформы с органами власти так и не реализовалось.

— У нас было несколько совместных проектов с Минобразования и международными фондами, где мы разрабатывали курсы для учителей, в том числе "Украинский для физиков и лириков" и "Языковой менеджмент и коммуникативные стратегии". Когда мы только начинали свою деятельность, работали с Киевской городской администрацией, они предоставляли нам помещения для проведения бесплатных курсов украинского языка.

Однако поддержки власти не хватает. Хотя Министерство культуры должно отвечать за такие курсы по закону, это преимущественно остается инициативами общественности, — рассказывает руководитель ОО "Украинский мир", основательница платформы "Є-мова" Анастасия Разлуцкая.

Организация активно вовлекается в правозащитную деятельность по украинскому языку. Команда проекта принимала участие в разработке и продвижении Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Законодательство и официальная политика

На вопрос "Телеграфа": когда будет принята Госпрограмма содействия овладению государственным языком, как это определено языковым законом, у уполномоченного по защите государственного языка ответили, что этот вопрос не в их компетенции. В Минкульте же сначала пообещали дать быстрый ответ, но затем изменили свое мнение и ответили, что все таки рассмотрят его в 30-дневный срок. Наше издание сообщит об ответе, как только мы получим его, но пока неизвестно, когда Украине ожидать дополнительные государственные инициативы по дерусификации населения.