У одних адская жара, у других холод и дожди: какой будет погода в Украине 1 сентября

Не всех порадует погода в День знаний

В пятницу, 1 сентября, начинается новый учебный год в Украине, и многие школьники вернутся к учебе, — в связи с этим многих родителей беспокоит, какой будет погода.

И не зря, ведь синоптики обещают одним областям сильную жару, а другим, — прохладу и осадки. Температуры в разных областях в этот день могут отличаться больше чем на 10 градусов, сообщает "Укргидрометцентр".

Жара будет мучить центральные и восточные области Украины. В Крыму может быть 35 градусов тепла, а в Кропивницком, Черкассах, Днепре, Полтаве, Запорожье, Николаеве и Херсоне, — 34 градуса.

Умеренно тепло будет в Киеве, Чернигове, Сумах, Харькове и на Донбассе, — там в среднем будет 30 градусов.

Холоднее всего будет в западных областях. Во Львове, Ивано-Франковске, Черновцах ожидается всего 21-23 градус, в Ужгороде, Тернополе, Хмельницком, Луцке и Ровно в среднем будет 23-25 градусов.

Также сразу в ряде областей ожидаются кратковременные дожди. Это касается всех западных регионов, Житомира, Винницы, Киева, Чернигова и Одессы.

Прогноз погоды в Украине 1 сентября 2023

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какой будет осень в Украине в 2023 году.