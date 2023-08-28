Дожди будут идти, но не везде: где в Украине будет неустойчивая погода в начале недели

В течение 28-29 августа будет преобладать солнце

Пока "небесная канцелярия" не радует украинцев прохладной погодой, но местами постепенно снижает дневные и ночные показатели термометров. В некоторых регионах в начале недели пройдут дожди.

Как сообщает Meteofor, в ближайшие дни в стране разгуляются порывы умеренного ветра до 7 м/с. Иногда сила ветра может достигать 8 м/с.

Погода во Львове на 28-29 августа

На Галичине украинцам "повезет" с солнечной погодой в начале недели. Температура воздуха днем будет "жарить" до +31...34 градусов, а ночью опустится до +20 ° C. Ветер в понедельник-вторник будет дуть умеренный — 6-7 м/с.

Погода во Львове на 28-29 августа

Погода в Киеве на 28-29 августа

В столице Украины синоптики прогнозировали ясное небо в течение двух дней. Днем воздух прогреется до 34 градусов тепла, а ночью остынет до +22 ° C. Ветер 28-29 августа будет держаться умеренный, максимальная скорость его достигает 6 м/с.

Погода в Киеве на 28-29 августа

Погода в Харькове на 28-29 августа

На Слобожанщине в понедельник солнце будет стабильно жарить, а во вторник — на небо набегут тучи, но дождь не прогнозируется. Днем температура в городе поднимется до 24...30 градусов тепла. В ночное время отметки термометров опустятся до +19…20 ° C. В понедельник ветер умеренный, достигает 6 м/с, во вторник увеличится до 7 м/с.

Погода в Харькове на 28-29 августа

Погода в Донецке на 28-29 августа

На Донбассе погода тоже стабильно солнечная. В последние дни в этом городе не спадала жара, до 35 градусов тепла, однако температура воздуха днем 28-29 августа максимально поднимется до +26…31 ° C. Ночью отметки термометров покажут 19 градусов тепла. Ветер в начале недели дует свежий, максимальная скорость которого достигает 8 м/с.

Погода в Донецке на 28-29 августа

Погода в Днепре на 28-29 августа

Это единственный город, в котором прогнозируются кратковременные дожди, в частности, в понедельник днем. На следующий день на небе не будет облаков. Днем столбики термометров достигнут отметок +29…31 ° C, а ночью будут падать до 22 градусов тепла. Ветер в понедельник дует умеренный, максимальная скорость которого составит 7 м/с, а во вторник увеличится до 8 м/с.

Погода в Днепре на 28-29 августа

Погода в Одессе на 28-29 августа

В Одессе – стабильно ясно. К тому же горожане ждут максимальной дневной температуры среди других городов — +30…35 градусов. Ночью столбики термометров достигнут +23…25 ° C. Ветер 28-29 августа будет колебаться между слабым и умеренным, 5-7 м/с.

Погода в Одессе на 28-29 августа

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе погоды от Укргидрометцентра до 29 августа.