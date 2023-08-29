Украина готовится к контрастной погоде: какие города ожидают дождь и прохладу

"Небесная канцелярия" готовит подарки

В большинстве регионов Украины держится солнечная погода. Однако синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни природа несет свои коррективы в виде ветра и осадков.

Как сообщает Meteofor, максимальная дневная температура предполагается на севере страны, до +35 ° C, а ночная на юге – до 24 теплых градусов.

Погода во Львове 29-30 августа

На западе Украины ожидается дождливая погода. Осадки во вторник будут идти во второй половине дня, а в среду должны начаться утром и держаться вечером. Днем того же дня, вероятно, будет гроза. Температура воздуха днем достигнет +23…33 градусов, а ночью опустится до +18…20 ° C. Ветер 29 августа дует умеренный — 7 м/с, а 30 августа увеличится свежего — 8 м/с.

Погода во Львове 29-30 августа

Погода в Киеве 29-30 августа

В столице Украины ожидается ясное небо. Днем воздух прогреется до +31...35 градусов тепла, а ночью остынет до +22...23 ° C. Ветер в 29 августа держится слабый, максимальная скорость его достигает 5 м/с. 30 августа увеличится до сильного — 10 м/с.

Погода в Киеве 29-30 августа

Погода в Харькове 29-30 августа

В Харьковской области синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, иногда с дождем. Во вторник небольшие осадки должны начаться днем, но в среду сохранится небольшая облачность. Днем температура в городе поднимется до 27...28 градусов тепла. В ночное время отметки термометров опустятся до +18…19 ° C. 29-30 августа ветер будет дуть умеренный, он достигнет 6 м/с.

Погода в Харькове 29-30 августа

Погода в Донецке 29-30 августа

В Донецке солнце не будет прятаться за облака. Температура воздуха днем поднимется до +27…28 ° C. Ночью отметки термометров покажут 16…18 градусов тепла. Ветер 29 августа будет дуть умеренный, максимальная скорость которого достигает 6 м/с. 30 августа увеличится до 8 м/с.

Погода в Донецке 29-30 августа

Погода в Днепре 29-30 августа

Этот город тоже останется без дождей. Днем столбики термометров достигнут отметок +28…30 ° C, а ночью будут падать до 20…21 градусов тепла. Ветер во вторник ожидается умеренным, максимальная скорость которого составит 7 м/с. На следующий день увеличится до 9 м/с.

Погода в Днепре 29-30 августа

Погода в Одессе 29-30 августа

Над Одесщиной будет смолить солнце. Воздух днем прогреется до +28…30 градусов, а ночью столбики термометров достигнут +24 ° C. Сильный ветер прогнозируется в оба дня, его скорость будет достигать 10 м/с.

Погода в Одессе 29-30 августа

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в начале сентября украинцы еще почувствуют жаркие дни.