Не только давление и пропаганда: эксперт рассказал о жизни украинцев в оккупации

СМИ должны больше рассказывать об условиях жизни в оккупированных городах.

Враг активно занимается пропагандой на временно оккупированных территориях и распространяет мифы об Украине и ВСУ, что якобы после освобождения украинских городов, "киевский режим" будет арестовать всех, кто оставался под оккупационными властями. Однако, по результатам исследования ОО "Опора", подавляющее большинство украинцев (72%) считают жителей оккупированных после 24 февраля территорий жертвами обстоятельств, и только 12% думают о них как о коллаборантах или безразличных к Украине.

Несколько хуже относятся к гражданам, жившим в оккупации последние 9 лет. Справедливы ли обвинения, "Телеграф" узнавал у аналитика Анатолия Бондарчука.

По словам эксперта, нельзя винить всех жителей оккупированных территорий. Проблема в том, что не все украинцы понимают суть вынужденного сотрудничества. Так случилось, потому что:

СМИ часто освещают случаи сотрудничества местных политиков и граждан с оккупантами, но это не распространенное явление;

существует российский миф, что якобы большинство жителей Крыма и Донбасса желали присоединиться к россии. Конечно, такие люди были, но их процент значительно меньше тех, кто поддерживал целостность Украины.

недостаточно информации о том, как живут люди под оккупацией (давление, похищение, сложная гуманитарная ситуация и т.п.)

Ключевое послание — большинство людей, оставшихся на ВОТ, несмотря на давление, ждут освобождения.

"Мы общаемся с людьми с оккупированных территорий. Многие отказываются от рублей, кто-то принципиально разговаривает на украинском, получают украинскую зарплату. Не раскрывая, что именно, но люди говорили, что оккупанты не смогли захватить сразу все субъекты хозяйствования или предприятия. От российских выплат не отказываются, например, пенсионеры" — говорит Анатолий Бондарчук.

Кого будут привлекать к ответственности за коллаборационную деятельность, читайте в полном материале "Телеграфа" под названием: " Предатели или жертвы? Как украинцы относятся к коллаборантам и выборам на деоккупированных территориях"

Ранее "Телеграф" разбирался, кем будут заниматься силовики на освобожденных территориях.