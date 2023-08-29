Реформа закупок на финишной прямой – Резников

В рамках реформы закупок для ВСУ созданы два сервисных агентства, говорит министр

Министр обороны Алексей Резников в своей колонке на "Интерфакс-Украина" заявил, что реформа закупок для украинской армии вышла на финишную прямую. Для этого созданы два сервисных агентства: одно для оружия, другое – для ресурсного (тылового) обеспечения.

"Я назначил Арсена Жумадилова руководителем второго агентства. Ожидаю, что в октябре оно покажет первые результаты", – написал министр обороны Украины.

Он также подчеркнул, что Украина уже серийно производит собственную артиллерию 155 мм калибра. Также налажено производство линейки боеприпасов и советского и натовского образца, чего раньше не было. Есть много наработок по бронетехнике.

"Мы выйдем из этой войны сильнее. Но производство оружия требует времени", — подчеркнул Резников.

В своей колонке он также сообщил, что Министерство обороны ставит на рельсы процесс создания украинской армии будущего.

В свое видение будущей украинской армии МО закладывает настоящие гарантии безопасности. Это, по словам Резникова, является приоритетом. В его понимании гарантия безопасности – это обученный, обеспеченный и вооруженный украинский воин. Кроме того, это наличие в арсеналах техники и боеприпасов, а также способность производить нужное оружие в нужном количестве.

Министр также поблагодарил команду своих заместителей, позволяющую ему решать "многогранные задачи". Отдельно он упомянул своего бывшего заместителя Вячеслава Шаповалова.

Алексей Резников выразил надежду, что по этому делу будут выяснены все обстоятельства "с твердым соблюдением принципа презумпции невиновности". Как подчеркнул министр, Шаповалов "проделал огромный объем работы в самое сложное время".