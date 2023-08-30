ВСУ имеют продвижение в двух областях, враг продолжает "буксовать" по всему фронту: свежие карты боев
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Наши воины развивают успех на двух участках фронта
Идет 553-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, 29 августа украинские войска продвинулись в районе Бахмута в Донецкой области и Работино на западе Запорожской области. Россияне наступали на линии Купянск-Сватово-Кременная, в районе Бахмута, у Авдеевки и на границе Донецкой и Запорожской областей, но подтвержденных успехов не добились.
Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).
Харьковская и Луганская области
Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступления на Купянском и Лиманском направлениях. В частности они атаковали около Новоегоровки и Белогоровки.
Российские источники утверждали, что их армия наступала вблизи Синьковки, Петропавловки, Степной Новоселовки, Кисловки и Котляровки. Они также сообщили, что украинские войска вели наступательные действия вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.
Донецкая область
Украинские войска 29 августа вели наступательные действия под Бахмутом и продвинулись. Геолокационные кадры показывают продвижение наших воинов к югу от Андреевки.
Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский подтвердил, что украинские войска продвигаются на Бахмутском направлении. Российские источники утверждали, что украинские силы продолжают атаковать вблизи Клещиевки. Украинский Генштаб сообщил, что враг без успеха наступал в районе Богдановкии Озаряновки.
Россияне 29 августа вели наступления на линии Авдеевка – Донецк. Украинский Генштаб сообщил, что враг вел безуспешные наступательные действия вблизи Авдеевки и Марьинки.
"Южная ось"
Продолжались позиционные бои на административной границе Донецкой и Запорожской областей. Спикер Таврической группировки войск Украины Александр Штупун сообщил, что оккупанты активизировали авиаудары по Старомайорскому, пытаясь уменьшить наступательный потенциал Украины.
29 августа украинские войска продолжили продвижение восточнее Роботиного на западе Запорожской области. Наши воины удерживают занятые позиции.
Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны продвинулись в направлении Новоданиловки и Вербового. Геолокационные кадры, опубликованные 29 августа, показывают, что ВСУ продвинулись примерно в пяти километрах юго-восточнее Работино.
Штупун сообщил, что украинские войска продолжают удерживать позиции и проводят стабилизационные мероприятия в Работино. Российские источники заявляли, что на южной окраине Работино все еще идут ожесточенные бои.
29 августа украинские войска продолжали вести небольшие рейды через реку Днепр в Херсонской области. На геолокационных кадрах, опубликованных 29 августа, видно, как украинские военнослужащие поднимают украинское знамя возле Антоновского моста на восточном (левом) берегу Днепра.
Как сообщал "Телеграф", в ночь на среду, 30 августа, россияне атаковали Киев массированным ракетным ударом. В результате падения обломков ракеты в Шевченковском районе погибло двое людей, еще двое пострадали.