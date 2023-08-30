ВСУ имеют продвижение в двух областях, враг продолжает "буксовать" по всему фронту: свежие карты боев

Наши воины развивают успех на двух участках фронта

Идет 553-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, 29 августа украинские войска продвинулись в районе Бахмута в Донецкой области и Работино на западе Запорожской области. Россияне наступали на линии Купянск-Сватово-Кременная, в районе Бахмута, у Авдеевки и на границе Донецкой и Запорожской областей, но подтвержденных успехов не добились.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

Харьковская и Луганская области

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступления на Купянском и Лиманском направлениях. В частности они атаковали около Новоегоровки и Белогоровки.

Луганская и Харьковская области

Российские источники утверждали, что их армия наступала вблизи Синьковки, Петропавловки, Степной Новоселовки, Кисловки и Котляровки. Они также сообщили, что украинские войска вели наступательные действия вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.

Донецкая область

Украинские войска 29 августа вели наступательные действия под Бахмутом и продвинулись. Геолокационные кадры показывают продвижение наших воинов к югу от Андреевки.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский подтвердил, что украинские войска продвигаются на Бахмутском направлении. Российские источники утверждали, что украинские силы продолжают атаковать вблизи Клещиевки. Украинский Генштаб сообщил, что враг без успеха наступал в районе Богдановкии Озаряновки.

Бахмутское направление

Россияне 29 августа вели наступления на линии Авдеевка – Донецк. Украинский Генштаб сообщил, что враг вел безуспешные наступательные действия вблизи Авдеевки и Марьинки.

Донецкая область

"Южная ось"

Продолжались позиционные бои на административной границе Донецкой и Запорожской областей. Спикер Таврической группировки войск Украины Александр Штупун сообщил, что оккупанты активизировали авиаудары по Старомайорскому, пытаясь уменьшить наступательный потенциал Украины.

Ситуация в районе Времевки

29 августа украинские войска продолжили продвижение восточнее Роботиного на западе Запорожской области. Наши воины удерживают занятые позиции.

Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны продвинулись в направлении Новоданиловки и Вербового. Геолокационные кадры, опубликованные 29 августа, показывают, что ВСУ продвинулись примерно в пяти километрах юго-восточнее Работино.

Ситуация в районе Работино

Штупун сообщил, что украинские войска продолжают удерживать позиции и проводят стабилизационные мероприятия в Работино. Российские источники заявляли, что на южной окраине Работино все еще идут ожесточенные бои.

Запорожская область

29 августа украинские войска продолжали вести небольшие рейды через реку Днепр в Херсонской области. На геолокационных кадрах, опубликованных 29 августа, видно, как украинские военнослужащие поднимают украинское знамя возле Антоновского моста на восточном (левом) берегу Днепра.

Херсонская и Николаевская области

Как сообщал "Телеграф", в ночь на среду, 30 августа, россияне атаковали Киев массированным ракетным ударом. В результате падения обломков ракеты в Шевченковском районе погибло двое людей, еще двое пострадали.