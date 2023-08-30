Лето прощается с Украиной погодными качелями: где ждать осадков до конца недели

Первые дни осени будут теплыми

Напоследок лето решило показать украинцам весь спектр своих возможностей — 30 августа местами будет до 33 градусов тепла. А вот другие регионы освежат дожди.

Об этом свидетельствуют прогнозы погоды от Укргидрометцентра. Дожди с грозами в среду охватят запад и часть центральных областей.

В среду, 30 августа, грозовые дожди прогнозируются на западе, а также в Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областях. На остальной территории — переменная облачность. Днем столбики термометров покажут до +33 градусов, ночью будет немного прохладнее — от 20 до 22 градусов со знаком "плюс".

Карта погоды 30 августа

В последний день лета, 31 августа, жара в Украине снизится, днем прогнозируется +29 +31 градуса, в ночные часы — 13-20 градусов со знаком "плюс". Дожди с грозами вероятны на западе, в некоторых центральных областях, а также на юге Украины. В остальных регионах облачно с прояснениями.

Карта погоды 31 агуста

В пятницу, 1 сентября, в центре и на западе Украины будет переменная облачность. Дожди сместятся на север (Черниговская и Сумская области), а также накроют восточные, Полтавскую и Днепропетровскую и Харьковскую, часть южных областей и Крым. На остальной территории — без осадков, солнце будут периодически закрывать облака. Днем ожидается до +33 градусов на юге и до +28 в остальных регионах. Ночью столбики термометров покажут от 12 до 20 градусов выше нуля.

Карта погоды 1 сентября

В субботу, 2 сентября, осадков в Украине не прогнозируется, облачно с прояснениями. Днем воздух прогреется до +32 градусов на юге, в остальных областях днем прогнозируется +24 +29 градусов тепла. Ночью столбики термометров будут показывать от 11 до 20 градусов выше нуля.

Карта погоды 2 сентября

В воскресенье, 3 сентября, дожди вероятны только во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях и на Закарпатье. В остальных областях — без осадков. На юге в дневные часы прогнозируется до +30 +32 градусов, в остальных регионах — 25-30 градусов со знаком "плюс". Ночью будет 11-20 градусов тепла.

Карта погоды 3 сентября

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