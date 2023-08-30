Блогер из Полтавы, плевавший в военного, задержан: стали известны детали

Заволока оказывал сопротивление

В Полтаве задержали скандального местного блогера Романа Заволоку, который постоянно унижал военных. В ближайшее время ему предстоит избрать меру пресечения.

"Телеграфу" в полиции рассказали, что задержание происходило 29 августа в центре Полтавы в результате совместной операции СБУ и спецподразделения полиции "Корд". При задержании тот сопротивлялся. Продолжаются следственные действия.

Напомним, что речь идет о фитнес-тренере из Полтавы Романе Заволоке. На протяжении нескольких месяцев фигурант систематически оскорблял военных и этими действиями вызывал общественный резонанс. "Последней каплей" стала его новая выходка, во время которой он со своим другом обматерили и обплевали военных. На "героя" шумных видеороликов завели уголовное дело, а уже вчера вечером он попался.

По данным местных изданий, в отношении Романа Заволоки возбуждены уголовные дела сразу по нескольким статьям. Полиция по ч. 2 статьи 296 (Хулиганство), а полтавский областной ТЦК и СП написал заявление в СБУ за оскорбления военных и за отрицание агрессии россии (статьи 435-1 и 436-2 УК). По какой статье задержали фигуранта и объявили подозрение, пока точно неизвестно.

В настоящий момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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