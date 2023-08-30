"Украина "переписывает" военные устои": секретарь СНБО ответил Западу на критику контрнаступления ВСУ

До 24 февраля ядерные страны еще ни разу не нападали на соседей

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал заявления западных СМИ о том, что украинское контрнаступление якобы движется недостаточно успешно. Он отметил, что до нападения россии ни одна страна в мире не сталкивалась с угрозой уничтожения нации ядерной страной, поэтому Украина вынуждена действовать на пределе возможностей.

Об этом он заявил в статье для LB.ua. По его словам, сегодня армия Украины подает пример военному командованию стран НАТО и ЕС.

Данилов отметил, что Украина вынуждена вести полноценную конвенционную войну на Европейском континенте с ядерным государством, то есть россией. При этом наша страна вынуждена удерживать стратегическую инициативу. Однако до 24 февраля 2022 года такую ситуацию трудно было представить, отсюда и некомпетентность знаний, отсутствие опыта. И эти особенности страны Запада должны учитывать, когда берутся критиковать манеру ведения войны Украины.

Кроме того, до полномасштабного российского вторжения ядерное государство никогда не пыталось уничтожить целую нацию, для которой ранее выступало якобы "гарантом безопасности". К тому же, Украина вынуждена обороняться в условиях, когда вся страна находится в зоне поражения вражескими ракетами — такого в мировой практике еще не случалось.

После окончания Второй мировой войны на территории Европейского континента не было опыта успешного управления сотнями тысяч солдат в условиях полномасштабной войны. Но сейчас этот опыт есть у Сил обороны Украины, которые противостоят армии врага, которая, к тому же, превосходит по численности. Учитывая это, даже армии стран ЕС НАТО и США на сегодняшний день ориентируются на украинский опыт, а теоретики вынуждены оперативно редактировать устоявшиеся военные доктрины.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что США не устраивает тактика украинского контрнаступления, но американский генерал дал критикам дельный совет.