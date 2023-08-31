Киев накроют облака: ждать ли столицы дождей в ближайшие дни

В течение трех дней горожан будут беспокоить порывы умеренного ветра, до 7 м/с

Последние дни августа завершаются, а вместе с ними уходит жаркая погода. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни местами в Украине будут идти дожди. Столицу нашей страны осадки тоже не обойдут.

Как сообщает Meteofor, в Киеве максимальная дневная температура будет достигать 29 теплых градусов. Она состоится всего в один день.

В четверг, 31 августа, с ночи и до вечера будет облачно и не зря, так как вечером возможны небольшие осадки. Лишь иногда солнце будет выглядывать из-за облаков. Днем показатели термометров будут показывать +29 °C, а ночью опустятся до +19 градусов. Максимальные умеренные порывы ветра ожидаются днем – до 7 м/с.

В пятницу, 1 сентября, в столице лишь утро будет пасмурным, а остальное время небо будет ясным. Осадков не предполагается. Воздух днем прогреется до +24°C. Ночью остынет до 18 градусов тепла. Большую часть дня будет дуть умеренный ветер, 6 м/с.

В субботу 2 сентября утро встретит киевлян ясной погодой, но во второй половине дня на небо набегут тучи. Дождя не прогнозируется. Днем температура в городе будет достигать +25 градусов, а ночью падать до +15 °C. Максимальные порывы слабого ветра ожидаются днем до 5 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе погоды от Укргидрометцентра на первые дни сентября. Синоптики предполагают, что некоторые города Украины готовятся к дождям, а другие — к жарким градусам.