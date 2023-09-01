Жара идет из Киева: какой будет погода в столице в начале сентября

Максимальные порывы ветра с трех дней будут 1 сентября, до 7 м/с.

Синоптики обещали, что в столице будут дожди и придет долгожданная прохлада. В ближайшие дни жители столицы ждут понижения температуры, но осадков не предполагается.

Как сообщает Meteofor, в Киеве только ночью 1 сентября была гроза. В течение трех дней будет облачно.

В пятницу, 1 сентября, горожане готовятся к ясной погоде, хотя ночью была гроза, но без осадков. Температура воздуха днем прогреется до 25 теплых градусов, а ночью охладится до +18 °C. Максимальные порывы умеренного ветра ожидаются днем – до 7 м/с.

В субботу, 2 сентября, утром на небо набегут облака и в течение дня будет держаться облачная погода, но без дождя. Днем показатели термометров будут показывать +24 °C, а ночью опустятся до +15 градусов. Большую часть дня будет дуть слабый ветер, 7 м/с.

В воскресенье, 3 сентября, днем ожидается ясное небо. В течение всего дня осадки не будет. Днем температура в городе будет достигать +25 градусов, а ночью падать до +24 °C. Максимальные порывы ветра ожидаются днем, до 3 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе погоды от Укргидрометцентра на первые дни сентября. Синоптики предполагают, что некоторые города Украины готовятся к дождям, а другие — к адским градусам.