"Война должна быть перенесена в рф": Буданов сказал, когда россия захочет реванша

Говоря о переносе войны на другую территорию следует учесть, что Украина не использует такие методы, как рф, а потому сравнивать в данном случае нельзя

Даже после победы Украины в полномасштабной войне, россия однозначно захочет реванша. Другой вопрос заключается в том, сколько времени ей понадобится, чтобы подготовиться к нему.

Об этом руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью журналистке Наталье Мосейчук. Согласно его прогнозам, речь может идти и о десятке лет. Это время уйдет на восстановление россии в военном аспекте.

"Как раз 10 лет это нормальный период для того, чтобы все это переосмыслить. Ну и заново начать реванш готовить. У нас точно будут 10 лет и если удастся другими путями после победы Украины, скажем так, влиять на те территории, которые будут созданы, возможно, у нас будет гораздо больше, но минимально 10 лет у нас будет", – сказал он.

Также Кирилл Буданов считает, что перенос войны на территорию российской федерации отличной идеей. Журналистка напомнила слова Владимира Зеленского о том, что перенос войны — это большой риск для Украины, ведь тогда страна может остаться без поддержки западных партнеров.

"Смотрите, мы не работаем такими методами, которыми работает российская федерация. Поэтому сравнивать это абсолютно неправильно. Война должна быть перенесена на другую территорию, которой, понятно для нас, является российская федерация и другие их территории, где есть их влияние, для того, чтобы их растянуть, сковать", — сказал глава ГУР.

Также он добавил, что чем масштабнее будут эти операции, тем лучше.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Владимир Зеленский допускает такой сценарий, что война в Украине может закончиться уже в 2023 году. На это будет влиять ряд факторов.