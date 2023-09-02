Минобороны заявило, что взимает 456 млн гривен с недобросовестного поставщика сухпаев

Юридической службой Министерства обороны Украины постоянно принимаются меры по защите интересов государства в судах в случаях ненадлежащего выполнения контрагентами условий договоров на поставку товаров для нужд Вооруженных сил Украины, в частности продуктовых наборов для военнослужащих.

В этот раз речь идет о частной компании, с которой Министерством обороны Украины заключен договор за 3 недели с начала полномасштабного вторжения россии — 14 марта 2022 года для обеспечения Киевского гарнизона.

Компания неоднократно нарушила условия договора, в результате чего в декабре 2022 года Министерством обороны Украины подан иск на предприятие о взыскании предварительной оплаты и пени на общую сумму 456, 660 млн грн (430 млн — сумма договора, 26,660 млн — пеня).

По постановлению Хозяйственного суда в Киеве от 09.01.2023 открыто производства по делу №910/13416/22, удовлетворено заявление Министерства обороны Украины об обеспечении иска, наложен арест на счета ответчика в пределах суммы исковых требований.

В феврале 2023 года, решением Хозяйственного суда города Киева к участию в деле привлечен Офис Генерального прокурора по делу.

В мае 2023 года Министерством обороны Украины совместно с органами прокуратуры принято решение о подаче искового заявления о признании недействительным с момента заключения дополнительного соглашения к вышеуказанному договору.

Вчера, 1 сентября, по результатам слаженной работы юридической службы Министерства обороны Украины и Офиса Генерального прокурора решением Хозяйственного суда города Киева исковые требования удовлетворены, дополнительное соглашение признано недействительным.

6 сентября будет рассмотрен иск Минобороны к компании по основному договору.

Работа по защите интересов Министерства обороны Украины в судах продолжается.