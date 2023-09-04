Летнее тепло и дожди: синоптики рассказали, какой будет погода до конца недели в Украине

Синоптики озвучили прогноз погоды на 4-8 сентября

В этом году начало осени в Украине будет пасмурным и временами дождливым. Однако до конца рабочей недели продержится довольно теплая погода, только ночью ближе к пятнице температура воздуха начнет падать в некоторых областях до 8-9 градусов.

Такой прогноз с 4 по 8 сентября озвучивают синоптики на сайте Укргидрометцентр. Согласно их данным, ожидать резких температурных качелей в этот период не стоит.

В понедельник, 4 сентября, часть областей накроют дожди. В частности осадки будут в Киевской, Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Запорожской, Луганской, Донецкой, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Ужгородской, а также в Крыму. На юге температура может поднимать до +28 градусов днем, на Западе — до +23, в центральной части до +27, в восточных областях будет до +29, а в северных областях будет до +24.

Вторник, 5 сентября, станет пасмурным для всех областей страны. В этот день температура воздуха в центральной части Украины будет подниматься до +25 градусов. На юге ожидается до +28, на западной Украине температура воздуха поднимется до +23 — 25 градусов. Также и северной части страны будет до +25. Тем временем в восточных областях ожидается до +27. Без осадков.

6 сентября в южных и восточных областях температура воздуха будет подниматься до +27-28 градусов, в центральной части Украины, согласно прогнозам, будет до +25 градусов тепла. Также столбики термометров покажут от +23 до +25 в северных областях и западных областях.

В четверг, 7 сентября в центральных областях будет до 24-25 градусов днем, а к ночи — 13-16. На севере страны днем столбики термометров покажут до +25 градусов днем и до +15-16 в ночное время. На юге ожидается до +28 градусов тепла, ночью температура воздуха может доходить до +19 в некоторых областях. На западной Украине в этот день будет до +28 градусов днем и до +15 ночью. В восточной части страны синоптики обещают до +25 градусов. Ночью стоит ожидать до +15.. +17 градусов.

В конце рабочей недели, в пятницу, 8 сентября, вновь по всей Украине будет держаться облачная погода. Температура воздуха до +25 градусов будет подниматься в западных и центральных областях. На юге в этот день будет +25 — 28 градусов. В восточной части страны стоит ожидать до +22 — 24 градусов. В северных областях будет до +23.

Напомним, ранее украинский синоптик Игорь Кибальчич дал прогноз "Телеграфу", какой будет погода в Украине в сентябре 2023 года. Он подробно рассказал, когда стоит ожидать заморозков в первый месяц осени.