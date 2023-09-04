Начало осени принесло ветры: какой будет погода в Киеве в ближайшие дни

Горожанам не стоит готовиться к осадкам 4-6 сентября

Если большинство украинцев считают, что осень, вероятно, может сразу принести дожди, то это неправда. Погода в Киеве в начале недели не будет сильно отличаться от той, что была в конце августа, то есть она будет теплая и сухая.

Как сообщает Meteofor, осадки в городе уже прошли и идти пока не собираются. В начале сентября в столице будут "плавать" облака по небу.

В понедельник, 4 сентября, ночью шел дождь, но к утру он уже завершился. В течение дня будет облачно. Температура воздуха днем составит 23 теплых градуса, а ночью опустится до +17 °C. Максимальные порывы ветра ожидаются днем – свежие 9 м/с.

Во вторник, 5 сентября, небо будет стабильно ясным. Днем показатели термометров покажут +24°C. Ночью температура опустится до 15-ти теплых градусов. В ночное время дул слабый ветер, 3 м/с, а в дневное время увеличится до свежих 8 м/с.

В среду 6 сентября возобновится облачная погода, но дождя синоптики не обещают. Ясное небо будет днем и вечером. Днем воздух в городе прогреется до +26 ° C, а в ночные часы — 15 градусов тепла. Максимальные порывы ветра ожидаются днем – умеренные 7 м/с.

Напомним, ранее Телеграф писал о прогнозе погоды в Украине в сентябре от Игоря Кибальчича.