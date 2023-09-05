За год могли окопаться: в ВСУ развеяли слухи о второй линии обороны россиян

На второй линии немного меньше минных полей

Хоть ВСУ смогли прорвать первую линию обороны россиян, однако радоваться пока рано, так как вторя линия будет ни чуть не проще.

Как рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире единого марафона украинских новостей, плотность минных полей там действительно ниже, однако у врага был год, чтобы окопаться.

"Не знаю, почему все думают, что она немного слабее. Да, плотность минных полей там меньше, но их количество тоже достаточно велико. Единственное, что может нам сыграть на руку – что траншеи, окопы и перекрытия не так прочны", — отметил он.

При этом он не смог подтвердить информацию о том, что эта линия укреплений представляет собой сплошные "подземные города", однако не исключил, что она обладает развитой сетью подземных лабиринтов. По его словам, у россиян было достаточно времени, чтобы создать там огромное количество укреплений.

Как сообщалось ранее заместительница министра обороны Анна Маляр рассказала, что только на прошлой неделе в районах Клещиевки, Курдюмовки и Озеряновки было деоккупировано 3 квадратных километра украинской территории. При этом попытки россиян вернуть потерянные позиции никаких успехов не принесли.