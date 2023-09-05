Бельгия готова передать Украине мощные ракеты – какие возможности Sea Sparrow

Стоимость одной ракеты составила примерно 7000 евро — сколько ракет получит Украина

Арсенал Вооруженных сил Украины пополнится новым оружием — Министерство обороны Бельгии закупило у Германии 14 ракет класса "море-воздух" RIM-7 Sea Sparrow, восемь из них обещают передать Украине. Ракеты такого образца Украина уже получала от США, чтобы применять этот тип мощных боеприпасов, украинские военные модернизировали свои пусковые установки "Бук".

В канцелярии главы Минобороны Бельгии Людивин Дедондер подчеркнул, что эта помощь "иллюстрирует взаимодополняемость бельгийской поддержки", пишет бельгийская газета L’Echo.

Ракета Sea Sparrow разработана компаниями Raytheon и General Dynamics. Ее дальность составляет до 30 километров, а скорость – около 4200 километров в час. Ракеты такого типа можно запускать как с моря, так и с суши — это позволяет Украине перехватывать вражеские самолеты и крылатые ракеты.

Как пишут СМИ, недавно Германия вывела из эксплуатации последний фрегат, который использовал эти американские боеприпасы, поэтому Украина может переработать их для использования с земли или беспилотников.

Но это еще не все сюрпризы от бельгийцев — Брюссель может принять решение о новом пакете помощи для украинской армии на 150 000 евро.

Кроме того, министр обороны Бельгии предлагает передать ВСУ 3200 магазинов FNC для штурмовых винтовок от Fabrique Nationale и около 50 подрывных снарядов Bangalore.

Характеристика RIM-7 Sea Sparrow

Американская корабельная зенитная и противоракетная система малой дальности, предназначенная в основном для защиты от противокорабельных ракет, пишет Википедия. Система была разработана в начале 1960-х годов на базе ракеты класса "воздух-воздух" AIM-7 Sparrow как легкое оружие "точечной обороны", которое можно было быстрее модернизировать для использования на существующих кораблях. В этом воплощении это была очень простая система, управляемая вручную радиолокационной подсветкой.

После взятия на вооружение система испытала значительное развитие в автоматизированную систему, подобно другим ракетам Военно-морских сил США, таким как RIM-2 Terrier. Современные модернизации RIM-7 Sea Sparrow для использования в формате "воздух-воздух" привели к аналогичным улучшениям Sea Sparrow на протяжении 1970-х и 80-х годов. Сейчас она больше, более быстро и имеет новую головку самонаведения и систему запуска, пригодную для вертикального пуска с современных военных кораблей. Через пятьдесят лет после разработки Sea Sparrow остается важной частью эшелонированной системы противовоздушной обороны, обеспечивая компонент малой/средней дальности, особенно эффективен против морских ракет.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине "засветилась" новая военная помощь из Испании.