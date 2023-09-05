Без осадков и до +27 °C: прогноз погоды на неделю в Киеве

Осень еще не собирается приносить дожди

Начало недели начиналось с теплой и сухой погоды, и она, вероятно, продержится до конца этой недели. Иногда ночью будет достаточно низкая температура – 11 градусов тепла.

Как сообщает Meteofor, только в один день будет дуть свежий ветер. Иногда он принесет с собой облачность.

Во вторник, 5 сентября, город будет наслаждаться солнечной погодой. Максимальная дневная температура будет достигать +24 °C, а ночью падать до 15 теплых градусов. Днем ожидаются порывы свежего ветра до 8 м/с.

В среду и четверг, 6-7 сентября, в столице на небо набегут тучи. Дождя синоптики не прогнозируют. В дневные часы показатели термометров будут показывать +23…25 °C. Ночью они опустятся до 11…17 градусов тепла. В течение двух дней предполагается умеренный ветер, его максимальная скорость будет достигать 6-7 м/с.

В пятницу, 8 сентября, возобновится солнечная погода, хотя ночью будет минимальная температура из числа других дней. Днем столбики термометров покажут 22 градуса тепла, а в ночное время опустятся до +11 °C. В последний рабочий день будет дуть умеренный ветер, 6 м/с.

В выходные, 9-10 сентября, облака иногда будут плавать по небу и ожидается максимальная дневная температура. Днем температура воздуха прогреется 24-27 градусов тепла, а ночью остынет до +13-14 °C. 9-10 августа будет дуть слабый ветер, его максимальная скорость будет достигать 5 м/с.

Напомним, ранее украинский синоптик Игорь Кибальчич дал прогноз "Телеграфу", какова погода в Украине в сентябре.