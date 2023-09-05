Экстрадиция уклонистов назад в Украину: у Зеленского сделали заявление

Экстрадиция уклонистов требует тщательных анализов и дискуссий

Экстрадиция уклонистов, о которой недавно заговорили в Раде, является очень непростой процедурой. Эта история точно не будет массовой.

Об этом заявил член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и представитель президента в парламенте Федор Вениславский в эфире Радио Свобода. По его словам, с точки зрения юридической процедуры "массовой экстрадиции граждан нет".

"Уголовная ответственность носит персонализированный, индивидуальный характер. Согласно каждому факту необходимо обращаться и предоставлять соответствующие документы о том, что лицо скрывается от органов досудебного расследования, суда и только после этого можно задействовать процедуру экстрадиции", — отметил он.

Более того, добавил Вениславский, учитывая правила, европейские правовые стандарты, регламентирующие деятельность и судебных органов, и правоохранительных — это может быть обжаловано в суде Болгарии, Польши или Румынии. И окончательное решение будет за судом.

"Поэтому, конечно, это очень непростая процедура и будем думать, как ее сделать более гибкой. Но это требует тщательных анализов и дискуссий", — отметил нардеп.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине имена уклонистов станут известными.