"Укрзализныця" хочет продавать металлолом в обход системы "Прозорро", – проект постановления

АО "Укрзализныця" просит правительство освободить ее от обязательства реализовывать металлолом черных металлов через систему "Прозорро".

Об этом говорится в разработанном "Укрзализныцей" проекте постановления Кабинета министров, копия которого есть у БизнесЦензора.

"Фактически речь идет о том, чтобы "Укрзализныця" имела право продавать свой металлолом не через "Прозорро", а путем переговоров и заключения прямых, внешнеэкономических контрактов с потенциальными покупателями. Механизм — внести соответствующие изменения в постановление КМУ №1054 от 22 ноября 2017 года "О порядке распоряжения имуществом акционерного общества "Украинская железная дорога"", – комментирует экономист Алексей Кущ.

По его словам, "Укрзализныця" обязана объявлять и проводить аукционы по продаже металлолома в системе "Прозорро" в закрытом режиме торгов, где главным критерием является наивысшая цена предложения. Однако после введения предложенных изменений на процедуру продажи металлолома смогут напрямую влиять менеджеры "Укрзализныци", которые будут собирать предложения и вести переговоры с покупателями.

"Этот механизм не прозрачен и создает коррупционные риски", — отмечает Кущ.

По итогам 2022 года "Укрзализныця" успешно реализовала через систему "Прозрачно" 113,04 тысячи тонн лома черных металлов общей стоимостью 669,98 млн грн.

С начала 2023 года "Укрзализныця" успешно продала на "Прозоро" 55,43 тыс. тонн лома черных металлов на сумму 288,84 млн грн.