Новое число жертв и не только: что известно о последствиях удара по Константиновке, фото

Известно о десятках пострадавших

В результате вражеского удара по Константиновке Краматорского района Донецкой области погибли 16 человек. Изначально была информация о гибели 17 мирных жителей.

Уточненные данные о трагедии в эфире телемарафона озвучила начальница отдела коммуникации полиции Донецкой области Александра Гаврилко. Она добавила, что в полиции не рассматривают версию с ударом по городу из артиллерии.

"По состоянию на сейчас — 16 тел погибших людей и 33 раненых. Сперва была информация о 17 погибших. Когда мы провели тщательный визуальный осмотр останков тел, мы установили, что они принадлежат 16 лицам. Сейчас уже почти все идентифицированы, найдены родственники, отобраны ДНК погибших и их родственников", — уточнила она.

По состоянию на утро не удалось идентифицировать тело одного из погибших.

Спикер полиции добавила, что на месте трагедии проводится экспертиза.

"Могу сказать, что есть несколько версий относительно типа вооружения. Артиллерию мы пока исключаем, хотя сначала мы предоставляли информацию об артобстреле. Есть несколько версий. Точная информация будет позже", — сказала она.

Отметим, что об ударе из артиллерии говорил и президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении в день трагедии.

В то же время "Суспільне" пишет, что с самого утра на месте прилета работают спасатели. Также здесь находятся владельцы торговых точек.

"По данным городской военной администрации к утру 7 сентября, ударом армии рф 6 сентября повреждены 27 различных объектов", — отмечают журналисты.

Ранее "Телеграф" писал о том, что 2 сентября оккупанты ударили из артиллерии по Краматорску.