До 6°C: в каких областях Украины вот-вот похолодает больше всего (карта)

Потом температура поднимется, но не сильно

Осень постепенно дает о себе знать, и все больше украинцев могут прочувствовать постепенное снижение температуры. И уже в ближайшем времени похолодание даст знать о себе еще сильнее.

В некоторых регионах ночная температура воздуха упадет до всего 6-7 градусов Цельсия. Об этом говорят прогнозы синоптиков "Укргидрометцентра" на ближайшее время.

Заметный прыжок температуры украинцы ощутят уже ночью 8 сентября, — холоднее всего будет в Сумской области, где температура может опуститься до рекордно низких 6 градусов. До 7 градусов Цельсия может похолодать в Харьковской и Черниговской областях. А в Полтавской, Черкасской, Луганской, Житомирской, Винницкой, Волынской и Ровенской областях может быть 8 градусов Цельсия.

Днем в этих областях будет в среднем 19-22 градуса Цельсия.

Теплее всего погода ожидается в южных регионах и Закарпатской области.

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Стоит заметить, что эта ночь будет самой холодной на ближайшее время. В дальнейшем температуры поднимутся на несколько градусов.

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Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда можно ждать первых заморозков в Украине в 2023 году.