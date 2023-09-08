Последние "летние" дни: какие области погода еще побалует теплом в ближайшие дни (карта)

В одной из областей воздух прогреется до рекордных 29 градусов

В большинстве областей Украины осень все больше дает о себе знать, — листья становятся все желтее, а ночи все длиннее и холоднее. Но некоторые области еще смогут порадоваться почти летнему теплу.

Больше всего повезет западным, южным и некоторым центральным областям. Об этом говорят прогнозы синоптиков "Укргидрометцентра" на ближайшее время.

В пятницу, 8 сентября, средняя температура по Украине будет на уровне в 22 градуса. Теплее всего будет в Закарпатской, Николаевской, Одесской, Херсонской областях и в Крыму, — там может быть до 25-26 градусов.

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В субботу и воскресенье, 9-10 сентября, в Закарпатской области могут быть рекордные 29 градусов, в то время как во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Одесской областях будет 26 градусов.

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В понедельник-вторник, 11-12 сентября, практически по всей территории Украины заметно потеплеет, — западные, центральные и южные области ждет тепло 25-27 градусов. В Киеве ожидается 23-25 градусов.

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Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда синоптики обещают первые заморозки в Украине в 2023 году.