Укр

Favbet Foundation передал военным разведчикам ГУР спецавтомобиль

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Автопарк разведчиков пополнился еще одной машиной от Favbet Foundation Новость обновлена 08 сентября 2023, 11:35
Автопарк разведчиков пополнился еще одной машиной от Favbet Foundation. Фото Favbet Foundation

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал сотрудникам Главного управления разведки Министерства обороны Украины специальный автомобиль для выполнения задач в условиях войны.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на сообщение фонда.

Указанное транспортное средство необходимо для осуществления мер по обеспечению национальной безопасности и обороны в связи с агрессией Российской Федерации против Украины. Пока он уже используется для выполнения специальных задач сотрудниками ГУР.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ВСУ при содействии Favbet Foundation получили более 210 автомобилей. В это число также входят 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek, которые приобретены компанией Favbet для ударных рот "Армии дронов".

Также ВСУ получили при содействии фонда более 90 дронов разного типа, в том числе ударного.

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 150 млн. грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.