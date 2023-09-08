Могут расстрелять: на Кубе задержали вербовщиков, которые зазывали воевать за рф

Попались более 10 фигурантов дела

На Кубе задержали вербовщиков, которые зазывали местных граждан идти воевать за россию против Украины. Им грозит расстрел.

По данным агентства Reuters, которое ссылается на информацию местных правоохранителей, речь идет о 17 мужчинах "в том числе и внутреннем организаторе этих действий". Полицейские подозревают, что лидер группировки полагался на двух человек, проживающих на острове, для вербовки кубинцев с целью участия в боевых действиях в Украине на стороне рф.

"Причастные к делу могут быть наказаны тюремным заключением на срок до 30 лет, пожизненным заключением или смертной казнью, в зависимости от тяжести и типа преступлений, которые варьируются от торговли людьми до наемничества и враждебных действий против иностранного государства", — говорится в материале.

Куба заявляет, что не участвует в войне в Украине и отвергает использование своих граждан в качестве наемников.

Напомним, что в начале сентября МИД Кубы заявил, что российская сеть вербовала граждан Кубы не только в рф, но и на территории самого острова. В связи с этим было объявлено о работе правоохранителей над нейтрализацией преступной схемы.

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне нашли еще одну страну для вербовки наемников.