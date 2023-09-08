У врага осталось полторы улицы: военный рассказал о продвижении ВСУ на важном направлении

Враг может лишь отвечать ударами авиации по нашим позициям

Украинские военные по состоянию на 8 сентября контролируют большую часть села Клещиевка под Бахмутом Донецкой области. Оккупанты в боях с нашими защитниками несут большие потери.

Такое заявление в эфире "Радио Свобода" сделал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин. Он отметил, что также бои каждый день продолжаются в районе Андреевки и Курдюмовки.

Военный рассказал, что из-за массированных ударов по позициям врага они вынуждены отступать. Оккупанты постоянно создают новые позиции, на которых пытаются закрепиться.

Жорин добавил, что Клещиевка, Андреевка и Курдюмовка за последние месяцы боев превратились в руины.

"В Клещиевке осталось, наверное, полторы улицы, которые еще частично пытается контролировать враг, но ему это очень плохо удается. Наши военные создали там такие условия для российских сил, что за последнее время они не имеют возможности пользоваться своей техникой", — сказал военный.

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Он также рассказал, что на Бахмутском направлении ВСУ уничтожили почти всю техники захватчиков. Речь идет о танках, БМП и БМД.

"Все, что у них остается, они выгоняют или используют только в качестве такси или логистических средств ночью", — добавил он.

По словам Жорина, единственной проблемой наших военных под Бахмутом остается авиация врага. Если же речь идет о ближнем бою, то враг несет потери и отступает.

Ранее "Телеграф" писал о том, что ВСУ имеют успехи в районе Донецкого аэропорта.